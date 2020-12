Uličného bičem nový teplický kouč práskat nebude, zkušené opory chce ale přesto probudit

Samozřejmě že i on dorazil do Teplic s cukrem a bičem. „Ale práskat s ním tak silně, jako to někdy dělával trenér Petr Uličný v dobách našeho společného působení ve Znojmě, rozhodně nebudu. Mockrát to bylo hodně nepříjemné,“ ujišťoval nový kouč teplických fotbalistů Radim Kučera, když dorazil v úterním dopoledni na severočeská Stínadla, kde ho čeká druhá ligová štace. První v ostravském Baníku nevyšla podle jeho představ, takže věří, že teplická bude po dvou a půl letech úspěšnější.