První velké pražské derby ročníku proběhne v neděli na Letné. Po letech jasné dominance fotbalistů Slavie slibuje duel vyrovnanější podívanou, když Sparta tentokrát sezonu rozehrála na výbornou a oba celky dělí v čele tabulky pouhé dva body. Slavia je každopádně konsolidované mužstvo, které po postupové definitivě v Evropské lize může jít do zápasu v naprosté pohodě. I proto je v utkání navzdory venkovnímu hřišti kurzem 2:1 favoritem právě ona, na remízu se sází v poměru 3,55:1, Sparta má kurz 3,5:1.

Tipnout si výsledek derby, to je prostě povinnost. Nejde snad ani tak o výhru, jako o prestiž, kdo má lepší fotbalové znalosti a správný odhad. Před nedělním výkopem budou padat sázky v hospodách, v domácnostech u televizí a samozřejmě v sázkových kancelářích. Sparta, nebo Slavia?

„Slavia se na podzim rozjížděla pomaleji, přece jen zásahů do sestavy bylo více, než mohli trenéři ihned zacelit, ale teď už je to opět sešívaný stroj made in JT," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Fotbalista Slavie Nicolae Stanciu čelí v derby ataku sparťana Michala Sáčka.

Vlastimil Vacek, Právo

Sešívaní jsou favoritem a v podobném módu k utkání přistupují i samotní sázkaři. Zhruba 70 % z nich si zvolilo na tiket výhru Slavie, 10 % předpokládá remízu a 20 % bude fandit Spartě.

„Úvod sezony vyšel Spartě náramně, i když se kouč Kotal nevyhnul improvizacím, které byly způsobeny řadou zranění. Zejména obranná linie stále ještě není optimálně vyladěna, v derby pak každé individuální zaváhání může přijít draho," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Červenobílí jsou všestrannější

Slavia je v sezoně pokaždé favoritem. „Červenobílí jsou všestrannější, mají dobrý útok, skvělou obranu a většina sázkařů doufá v jejich vítězství. Hráči obou týmů budou mít v nohou čtvrteční zápas v Evropské lize. Sparta neudržela šanci na postup, kdy nejprve v oslabení vedla nad Lille, ale nakonec prohrála 1:2 a nepostoupí. Trpišovského tým naopak triumfoval nad Hapoelem 3:0 a půjde dál," připomíná Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Právě čtvrtečním postupem ze skupiny sešívaní korunovali své přednosti. „V pohárech se přesně ukázalo, proč je Slavia o krok před Spartou a bude v neděli favoritem, i když hraje na Letné. Slavia prostě má svůj herní styl, na který se může spolehnout," komentuje derby Urbanec.

I pro Spartu existuje samozřejmě naděje, ale... „Nezbyde jí, než zápas bez diváků a bez klíčového útočníka Hložka ubojovat," tuší Urbanec.

Postup přinese potřebný klid

„Slavia si v lize neodpustila dvě trochu překvapivé remízy, jinak ale kádr působí velmi vyrovnaně, postup do jarní fáze Evropské ligy pak přinese týmu potřebný klid. V dresu sešívaných řádí zejména mladík Sima, který nepochybně nadělá obraně domácích spoustu starostí. Derby je specifické, hraje se o první místo v tabulce a stát se může všechno, favoritem je každopádně Slavia," říká Hanák.

Fotbalisté Slavie a Sparty se zdraví před derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Namísto zraněného Hložka je nyní elitním forvardem a první volbou domácích útočník Lukáš Juliš, který má dle kurzu 3,3:1 z hráčů v rudém dresu největší šance na brankový úspěch. Stejný kurz má z hostujícího celku Jan Kuchta, zmíněný Sima se sází v poměru 3,4:1 a právě on je v sázkách na střelce na tiketech nejčastější variantou.

Slavii se proti Spartě navíc v posledních letech daří. Vršovičtí v soutěžních duelech od března 2016 prohráli jen na Silvestra 2018. Přidají tedy další vítězství? Podle bookmakerů i tipérů tomu tak zřejmě bude.

„Sází se také na výsledek zápasu bez remízy - Slavia 1,52, nebo že se bude na konci zápasu nastavovat více než 3,5 minuty s kurzem 1,30," uvádí Světlíková.