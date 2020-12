Slávista v Baníku, Sparťan v Opavě. Slezsko čeká specifické derby

Z mnoha pohledů specifické bude jednadvacáté prvoligové derby mezi Opavou a Baníkem Ostrava (dnes od 14 hodin). Hrát se bude bez diváků, Opavané se na prázdném stadionu rivalovi postaví po třech porážkách v řadě a po nedávném domácím debaklu od Slavie 0:6. To Baník se vrací do ligy po téměř měsíční pauze způsobené nákazou nemocí covid-19, který skolila téměř celý tým včetně trenérů.

„Dát se znovu dohromady není jednoduché, ale musíme se s tím vyrovnat. Na jaře nám ta přestávka moc nepomohla (Baník vyhrál až ve čtvrtém utkání po restartu v Olomouci a byla to navíc jediná výhra ve zbytku soutěže - pozn. red.). Teď je to navíc odlišné v tom, že hráči tu nemoc měli. Na jaře ne. Až ostré zápasy ukážou, jak se na nich podepsala a jak moc poznamenala jejich fyzický stav," přemítá trenér Baníku Luboš Kozel.

V Opavě povede tým za vítězstvím. „Ačkoliv Opava neměla dobré výsledky, je to derby. Nečeká nás nic snadného. Dopředu hrají odvážně, snaží se napadat, dostávají se do příležitostí. Horší je jejich efektivita. A trochu je srážejí problémy v defenzivní fázi. Nicméně to rozhodně není odevzdané mužstvo," popisuje soupeře Kozel.

Domácí tým se v posledních týdnech nepral s nemocí, ale s tristní ofenzivou a školáckými hrubkami v defenzívě. „Musíme na tom pořád pracovat. Dokola a dokola. Máme bohužel málo gólových hráčů a strašný problém vstřelit gól. Přestože si šance vytvoříme, tak vždycky dostaneme stupidní gól, který nás složí. Musíme být koncentrovaní devadesát pět minut a ten zápas urvat," burcuje opavský trenér Radoslav Kováč.

Slezská bitva mezi Opavou a Ostravou bude mít ještě jednu zvláštnost. Poprvé v historii derby budou týmům velet ve vzájemném souboji bývalý hráč Sparty Kováč na domácí straně a někdejší Slávista Kozel v táboře Baníku. „Známe se velmi dobře. Nikoliv ale ze hřiště, protože Rado je o dost mladší (o 8 let - pozn. aut.), nýbrž z působení u mládežnických reprezentací. Potkávali jsme se mnohokrát a dá se říct, že jsme kamarádi," připomíná Kozel.

Kamarádství půjde od úvodního hvizdu sudího Pavla Fraňka stranou. „Kdo hrál někdy nějaké derby ví, o co jde. Jestli má někdo bratrance Baníkovce, to nikoho nezajímá. My chceme vyhrát, vše ostatní jde stranou, absolutně!" upozorňuje Kováč.