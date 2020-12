První poločas? Z naší stran mdlej, říká Hlavatý. Před zápasem měl nutkání jít do jiné kabiny

„Jeřáb (Jeřábek) dobře vybojoval míč. Vyvezl jsem ho, David si dobře naběhl, udělal si skvělý oblouček a pak už nahrávka byla o to jednodušší. Krásně si to pustil a výborně zakončil," ocenil Hlavatý mladíka, jenž ve 33. minutě nahradil na trávníku Černého a opět se chopil role střeleckého žolíka. Trefil se už potřetí za sebou!

„Zvedne mu to psychiku a pomáhá to našemu mužstvu," libuje si nad Hufovým gólovým apetitem trenér Jaroslav Novotný. Šikovný fotbalista zatím úspěšně naskakuje z lavičky náhradníků, teď ale živí naději, že v dalším utkání vyběhne na hřiště v základní sestavě. I kvůli zranění matadora Černého. „Pavla píchlo v lýtku, vypadá to docela špatně. Ale uvidíme, až co řeknou doktoři," posteskl si kouč Východočechů.

Jeho svěřenci v pikantní bitvě týmů, které v této sezoně hrají v Ďolíčku doma, uhráli bod. Byť do zápasu nevstoupili dobře. Už v 7. minutě je zaskočilo autové vhazování na polovině Bohemians. Dlouhý balon převzal Pulkrab a jeho přihrávku usměrnil do sítě Necid. „Říkali jsme se, že na stranách mají hráče, kteří umějí dát dlouhý aut. Hůř jsme na to zareagovali," ušklíbl se Hlavatý.

Tomáš Necid z Bohemians slaví svůj gól proti Pardubicím.

Vlastimil Vacek, Právo

Pardubičtí směrem dopředu zpočátku moc nehrozili. „První poločas byl z naší strany mdlej. Měli jsme malej tlak do vápna, málo sbírali odražené balony," mrzelo reprezentanta jednadvacítky. Po pauze ovšem nastal obrat. Východočeši výrazně zvýšili aktivitu, a nakonec zaslouženě vyrovnali. „Říkali jsme si, abychom se nebáli hrát, podrželi míče, hráli víc do kolma a zabíhali za obranu, abychom to trochu roztrhali," líčil pokyny v kabině Hlavatý, který prožíval zvláštní pocity.

Před týdnem se proháněl po trávníku v Ďolíčku jako domácí a mužstvu z města perníku pomohl k remíze 1:1 s Olomoucí. V sobotu uhráli na stejném stadionu identický výsledek, Pardubičtí ale k Botiči tentokrát přijeli jako hosté.

Tomáš Necid z Bohemians bojuje s přesilou hráčů Pardubic.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsou tady k nám dost vřelí, snažili jsme se toho využít a brát to jako polodomácí zápas. Akorát kabina byla jiná. Měl jsem před utkáním trochu nutkání jít do domácí, ale spoluhráči mě hned stopli a zamířil jsem do správné," líčil Hlavatý. „Opravdu specifické utkání. Hráli jsme o to, kdo je víc doma," přitakal s úsměvem Novotný.