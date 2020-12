Derby o první příčku? Po 12 letech! A poprvé bez diváků

Další bitva o Prahu je tady. Čeká se tradiční válka na trávníku, v něčem přesto nezvyklá. Podzimní derby pražských S, které by bylo přímým soubojem o první místo, nepamatuje fotbalová liga dlouhých 12 let! Vůbec poprvé se pak bude hrát bez diváků. Sparta hostí Slavii v neděli večer od 18:30, přímý přenos vysílá O2 TV Sport a zápas můžete sledovat v online reportáži na Sport.cz.

Co bude rozhodovat v derby podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského?

Sešívaní vedou tabulku o dva body před nesmiřitelným rivalem. Derby je tak přímým střetem o první příčku.

Liga už takové situaci odvykla. Naposledy k ní došlo v říjnu 2008. „Ani jsem nevěděl, že je to tak dlouho, kdy se v derby rozhodovalo o prvním a druhém místě," netají trenér Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubovou televizi.

Tehdy před dvanácti lety byla výchozí pozice stejná jako dnes. Slavia přijela s dvoubodovým náskokem. Na Letné vyhrála 4:1, dva góly dával Vladimír Šmicer, a nakonec v třicetikolové sezoně utekla druhé Spartě o šest bodů.

Kouč obhájců titulu si nicméně nemyslí, že by výlučná konstelace měla na průběh utkání vliv.

„Derby bude pořád stejná bitva. Myslím, že nikdo moc nevnímáme, kolikátý je kdo v tabulce, z jaké pozice jde. Když to přeženu, i kdyby hrál první tým s osmnáctým, průběh bude stejný. Každý prostě chceme derby zvládnout, na zápas se hodně vzpomíná," ujišťuje Trpišovský.

Vyhrajeme, vyhlašuje Juliš

Slavia neprohrála se Spartou od března 2016 v 11 soutěžních zápasech po sobě (10 v lize), poslední dva ligové duely skončily remízou.

„V posledních letech v derby nebylo moc fotbalu. Také teď čekám hodně bojovný zápas. Bude také o prvním gólu a věřím, že ho dáme my a vyhrajeme," líčí pro klubovou televizi sparťanský kanonýr Lukáš Juliš. „My hráči, fanoušci, trenéři a všichni, co tady pracují, už potřebujeme derby vyhrát a vyhrajeme ho," prohlašuje útočník, který chce dát Slavii první gól v životě.

Slavii se v Evropské lize střelecky daří. Trenér Jindřich Trpišovský vysvětluje díky čemu

Že by snad průběh a resumé derby ovlivnily čtvrteční výsledky obou pražských „S" na evropské pohárové scéně? Že by na domácí Spartu mělo negativní dopad vyřazení z Evropské ligy už ve skupině, zatímco hostující Slavii by naopak postup mezi posledních dvaatřicet týmů pomohl a dostal ji do mnohem lepšího rozpoložení, než v jakém budou Letenští?!

„Nic takového, účinkování v pohárové Evropě nesehraje žádnou roli. Před derby se všechno maže," odmítá podobné úvahy Trpišovský.

„Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme v Lille nakonec po bodu sahali. Musíme ale vyřazení vzít jako realitu a pokračovat dál. V lize chceme být úspěšní a čeká nás utkání o první místo, což je myslím dostatečná motivace pro hráče," zdůraznil hned ve Francii jeho protějšek Václav Kotal.

Slavia je v lepším rozpoložení

„Pokud jste v lepším rozpoložení, je příprava na zápas pochopitelně lepší a snazší. Ale jen do chvíle, než derby začne. V ten moment rozhoduje hodina ‚H'. Momentální rozpoložení, odvaha a také to, kdo do utkání lépe vstoupí," připomíná Trpišovský, který derby se Spartou ještě nikdy neprohrál a úspěšnou bilanci nemíní porušit ani tentokrát.

„Určitě je to příjemné, protože se nám dobře regenerovalo, a i příprava byla pohodová. Na Letnou si to jedeme se Spartou rozdat s čistou hlavou. Jediné, co bude chybět, jsou diváci. ale na tom nic nezměníme," souhlasí slávistický stoper Ondřej Kúdela.

Rozhodčí Berka a Lukáš Štetina ze Sparty (první zprava) během strkanice v derby na Slavii.

„Kvalita Lille a Milána byla o trochu větší než naše, takže jim gratulujeme a soustředíme se na derby. Já už jsem na čtvrteční zápas zapomněl a mám v hlavě jen derby. Budeme na něj připravení," reaguje šestadvacetiletý Juliš, který se sedmi góly vede tabulku střelců nejvyšší soutěže.

„Kluci se prali i o deseti. Neviděl bych tak pesimisticky, že by měla být špatná nálada," přidává se Kotal. „Slavia by rozpoložením měla mít navrch, ale my hrajeme doma a kluci určitě udělají všechno, abychom byli úspěšní," dodává kouč.

Kvůli opatřením proti koronaviru se derby poprvé v samostatné historii odehraje úplně bez diváků.

„Je strašně smutné, že největší zápas proběhne bez lidí. Na druhou stranu hrajeme venku, takže možná pro nás bude prázdné hlediště menší psychologická výhoda," míní Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry působil u mládeže Sparty.

Červenobílí mají tak nabitý kádr, že Trpišovský proti Beer Ševě kupříkladu kapitána Bořila do základní jedenáctky vůbec nezařadil.

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože z tria Masopust, Oscar a Bořil mohl hrát kdokoli. Pro Bořila to nebylo jednoduché. Zvlášť, když je zdravý a v pořádku. V druhém poločase nám však pomohl a pomůže nám i v neděli," naznačuje slávistický trenér, že kapitána Bořila nejspíš do základní sestavy vrátí.