Třikrát jsme neprohráli, ale pořád jsme na chvostu, přiznal příbramský kouč Horváth

„Budu věřit tomu, že jsme v Olomouci vybojovali zasloužený bod. Ten zápas měl určité fáze. První půli jsme byli zakřiknutí, nemastní neslaní. Všude jsme byli pozdě. Sigma měla dvě slibné šance, ale nebyly to tutovky. Špatným postavením jsme jí pak darovali penaltu. Zaslouženě jsme z ní prohrávali. V šatně jsme si řekli, že musíme být odvážnější a agresivnější. Vyrovnání viselo ve vzduchu, a zaslouženě jsme vyrovnali," řekl po utkání Horváth.

Raritou zápasu bylo i příbramské střídání hned čtyř hráčů naráz. „Byly v tom zdravotní problémy Kleščíka a Vávry, dvě střídání byla taktického rázu. Jsem přesvědčený, že bylo vydařené. Od 70. minuty jsme byli lepší ve středu hřiště a vytvořili si tři šance, z nichž gólově vyšla ta poslední. Pořád na zlepšení pracujeme, hlavně na výběru místa. Častěji musíme chodit do prostoru, kde to bolí, ale musí se tam," dodal.

Zleva Jan Rezek z Příbrami, Šimon Falta z Olomouce a hlavní rozhodčí Jan Petřík.

Luděk Peřina, ČTK

Třikrát v řadě Příbram neprohrála, ale ke spokojenosti je pořád daleko. „Pořád jsme na chvostu. Musíme denně makat, naučit se soustředit na rozhodující momenty zápasů. Nesmíme dělat chyby, z nichž bychom dostali dva tři góly, to je těžké otáčet. V Olomouci jsme je nedělali, proto máme bod. V poločase jsme se hodně bavili o tom, co je třeba hrát. Znovu jsme po změně stran dali gól, získali bod a s Boleslaví vyhráli. Nemáme problém s kondicí, proto musíme držet vysoké tempo zápasů. Ale pořád máme co dělat. Hlavně potřebujeme bodovat za týden se Zlínem," zdůraznil kouč Příbrami.

U klíčových momentů Příbrami byl ve druhé půli Radek Voltr. „Dvě šance jsem nedal. Trefil jsem dokonce tyč. Jsem rád, že jsem to vrátil alespoň asistencí na Antwiho gól. Provedl to parádně. První půle byla z naší strany jedna velká katastrofa. Ve druhé moje šance volaly po gólu, takže bod je zasloužený. Je vidět, že makáme a přináší to výsledky. Pořád ale jsme v pásmu sestupu, což chceme změnit," konstatoval příbramský útočník.