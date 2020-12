Sparta ve velkých zápasech hoří. Naše práce s míčem je stále pomalá, kritizuje Kotal

Vyhrála sice prvních šest ligových kol, jakmile však narazí na těžkou váhu, je v koncích. Sparta hladce prohrála v Plzni, teď doma se Slavií zrovna tak.

Její bilance ve skupině Evropské ligy je podobná. Dvakrát porazila slavný Celtic, který ovšem prožívá velkou krizi. Ze dvou zápasů s Lille a jednoho s AC Milán nevytěžila ani bod, proto je kolo před koncem skupiny vyřazena.

„Rozhodující jsou přechodové fáze, rychlé přepnutí z útoku do obrany. To jsou všechno věci, které v současném fotbale rozhodují o rychlosti akcí a o tom, jestli se dostanete do přečíslení."



Trenér Sparty Václav Kotal po derby.



Derby názorně ukázalo, jak obrovský rozdíl mezi Slavií a Spartou stále je.

„Na mužstvo působí, jestliže neproměníte penaltu a pak inkasujete ze standardky. Jinak máte pravdu, způsob hry se mi také nelíbil. Na to potřebujete víc času," mračí se Václav Kotal.

Velký pedant a taktik si dělá vrásky.

„Slavia byla mnohem pohyblivější. Nám naše kombinace trvá strašně dlouho. Neustále vysvětlujeme hráčům, že současný fotbal je o rychlosti kombinace. Z toho se dostanete do střeleckých příležitostí a tak dále. Jenže naše práce s míčem je stále pomalá," pociťuje kouč jako velký hendikep.

Rychle kombinovat mohou všichni

Zatímco sešívaní mají dlouhodobě hráče pečlivě vybrané, otázkou je, zda má také Sparta typologicky vhodně složený kádr, aby Kotalem požadovaný způsob hry mohla zvládat...

„Já si myslím, že rychle kombinovat mohou všichni hráči. Jde jen o to, aby si to uvědomili a dokázali převést do praxe, co po nich chceme," zdůrazňuje trenér.

„V kabině slyším, že hráči chtějí být úspěšní. Musí si to uvědomit."

Potřebný čas nemá, zápasy se valí v rychlém sledu.

„Máme zkušené hráče, musí si uvědomit, že jim nic jiného nepřinese úspěch. V Evropské lize se s tím setkávají na vlastní kůži, co vám přinese úspěch v současném fotbale. Nám všechno strašně dlouho trvá. Teď nemáte čas, každý třetí čtvrtý den hrajete zápas. Zimní přestávka prakticky žádná nebude," poukazuje Kotal.

Ve čtvrtek jeho tým hostí AC Milán, v neděli bude pokračovat směr Slovácko...