Někteří naši fotbalisté si zahrávají s osudy svými i lidí v klubu, zuří kouč Zbrojovky Machálek

Na svém hřišti neporazili ani České Budějovice, a tak dál na premiérový domácí triumf po návratu do nejvyšší soutěže čekají. Trenér fotbalistů brněnské Zbrojovky Miloslav Machálek porážku 1:3 od rozjetého Dynama těžce skousával.

Proč jste nedokázali doma navázat na předchozí nečekanou plichtu na Slavii?

Důležitý zápas s Budějovicemi jsme nezvládli vlastní vinou. Vstoupili jsme do utkání jaksi polovičatě, chaoticky a nezodpovědně. Pohybovali jsme se zpočátku po hřišti zcela dezorganizovaně. Úvodní půlhodinu jsme vůbec nehráli to, co jsme chtěli. Zlepšili jsme se až když jsme 0:2 prohrávali. Pro náš výkon se naprosto přesně hodí rčení, že je pozdě bycha honit.

Zápas vám asi přinesl velké zklamání, že?

Jsem strašně naštvaný a nespokojený. Už podruhé jsme v domácím prostředí nedokázali potvrdit výtečný výsledek zvenku, kde dokážeme obrat o body i silné soupeře. Musíme si to s kluky vyříkat. Někteří z nich si zahrávají se svými osudy i s osudy lidí v klubu.

Ale aspoň s výkonem svého mužstva ve druhém poločase spokojený být můžete, ne?

Dá se říct, že jsme se výrazně zlepšili už od dvojího vystřídání ve 32. minutě. Šumbera a Šural naši hru oživili. Po přestávce jsme pak předváděli velmi dobrý fotbal, ale bohužel jsme jen snížili na 1:2. Přitom jsme si vynutili naprosto enormní tlak. Takhle moc jsme po postupu do ligy ještě žádného soupeře nezatlačili. Jenže řadu nadějných situací jsme nedokázali dohrát do úspěšného konce a v závěru jsme za to byli z brejku od Budějovic potrestáni třetím gólem. V tabulce pravdy jsme se bohužel zase propadli. Špatné výsledky na našem stadionu jsou pro nás hrozný problém, proto jsme na sestupové příčce.

Velkou překážkou byl pro váš tým zkušený brankář Dynama Drobný. Nečekal jste naopak víc od vašeho gólmana?

Je pravda, že Jirka Floder nás mohl podržet víc.

Proč nebyl ani na lavičce někdejší reprezentační záložník Vaněk?

Už je zdravý a v plném tréninku, avšak do nominace se nedostal.

V příštím duelu ligových nováčků s Pardubicemi ve vršovickém Ďolíčku sáhnete ke změnám v základní sestavě?

Je to hodně pravděpodobné. Někteří naši borci si ve střetnutí s Budějovicemi řekli o to, aby v sobotu v Praze nenastoupili.