Sima se rozpovídal: Ibra je jako můj bratr, poslouchám ho nejen před zápasem se Spartou

Kousky senegalského mladíka jsou fotbalovým hitem současnosti, k nim přidává na stránkách klubu i prakticky první veřejná slova na české scéně.

„Jsem moc vděčný, že jsem dostal tuto šanci a že tu mám lidi, co mi pomáhají," uvedl pro slávistický web devatenáctiletý křídelník, který na jaře přišel do třetiligového Táborska a posléze do Slavie.

Proti Spartě se prosadil dvakrát během osmi minut první půle. Nejprve se mocně vyšrouboval do vzduchu a hlavou zavěsil, záhy za přihlížení sparťanských beků dokončil další vydařenou akci. Po centru Jana Bořila si zpracoval míč a pálil na zadní tyč. Poslední zásah přidal po pauze Ondřej Lingr.

„Štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Vstřelil jsem první gól, z něj jsem měl radost. Bylo to moje první utkání se Spartou, pak jsem se prosadil ještě jednou. Ze všeho nejdůležitější jsou ale tři body. Jsem rád, že jsem pomohl týmu zápas vyhrát," říkal Senegalec. který v posledních sedmi soutěžních utkáních nastřílel sedm gólů, což podle slávistického webu naposledy dokázal Milan Škoda v sezoně 2016/17. Sparta, ale před ní ani Zbrojovka Brno, Opava, Beer Ševa a Nice ho nespoutaly. A draze platily.

Kouč Slavie se i proto děsí, jak dlouho mu tohle zjevení v týmu vydrží. Bude záhy na prodej?

A jak svoje takřka pohádkové účinkování v derby hodnotí sám Sima? „Měli jsme výbornou přípravu, vyplatila se. Věděli jsme, že je to hodně důležité utkání. Jak z hlediska soutěže, tak pro naše fanoušky. Měl jsem to štěstí, že jsem skóroval a pomohl týmu. Odehráli jsme moc hezký zápas. Pro mou sebedůvěru i pro postavení v tabulce to bylo velmi důležité."

Slávisté si i díky němu upevnili první místo v ligové tabulce. „Je to neuvěřitelné. Jsem šťastný, že tu můžu být. Hodně lidí mi pomohlo – spoluhráči i lidé z klubu. Pomohli mi hned během mých prvních dnů ve Slavii, takže i díky tomu se tu cítím dobře."

Jedna osoba je pro něj ale speciální. To spoluhráč Ibrahim Traoré mu před derby vysvětloval, o jak důležité utkání jde? „Ibra je jako můj bratr. Co mi řekne, poslechnu. Nejen v případě zápasu se Spartou. (smích)"

Jejich debaty ale předcházejí každému zápasu. „Poslouchám ho. Před tímto zápasem mi říkal, ať nejsem nervózní, ať to beru jako normální utkání. To jsem taky udělal a díky tomu jsem mohl podat takový výkon."

Ale nejen na Traorého rady spoléhá. „Před zápasem jsem také mluvil se svým agentem, Danielem Chrysostomem. Dal mi jich hodně, tímto bych mu rád poděkoval. A také trenérům Táborska, béčka i áčka Slavie. Děkuji, že mi pomohli dostat se tam, kde jsem teď, na tuto úroveň."