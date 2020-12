Jánoš se z gólu neradoval. Jindy se raduju hodně, ale viděl jsem praporek nahoře, vysvětloval

Drtivou většinu svých sedmi ligových gólů vstřelil Adam Jánoš pumelicemi zpoza velkého vápna. Vítězný gól proti Bohemians 1905 v 11. kole Fortuna ligy měl ale zcela jiné parametry. Defenzivní štít Baníku Ostrava byl ve 23. minutě na konci pohledné akce, kterou sice přezkoumával VAR, shlédl ale jen to, že Jánoš v momentě přihrávky v ofsajdu nestál a jeho střela z malého vápna tak byla regulérní.

Kdy jste naposledy dal gól z tak malé vzdálenosti od branky?

Myslím, že to bylo třeba v Mladé Boleslavi, nebo v Jihlavě, kde jsem dal gól dokonce hlavou. Takže tahle situace mi známá je. Ale je pravda, že takto hluboko do vápna se dostávám mimořádně. Cpal jsem se tam na pravačku a vyšlo to na šajtli. Byl to důležitý moment, protože nakonec rozhodl.

Praporek šel po vaší gólové střele rychle nahoru a vůbec jste neprotestoval. Cítil jste, že jste v ofsajdu?

Měl jsem pocit, že jsem tak krok za obránci. A když rozhodčí okamžitě zvedl praporek, tak jsem se z gólu ani neradoval. Pak jsem ale slyšel, že na tribuně křičí, že to gól byl, tak jsem začal věřit. Nejsem moc gólový, většinou dám tak jeden za sezonu a když už ho vstřelím, tak se raduju hodně. Byla to taková nevšední situace.

Ve druhém poločase jste hráli po vyloučení Necida přesilovku. Nicméně se vám asi úplně nepovedla.

Druhý poločas jsme nezvládli tak, jak jsme chtěli a musíme se za to trochu omluvit. Škoda, že jsme na slušnou hru i gól nedokázali navázat. Zajda (Tomáš Zajíc) mohl vedení pojistit, ale byla to bohužel jen ojedinělá šance ve druhém poločase. To mě mrzí.

Čím to, že jste druhý poločas odehráli tak špatně?

Trochu jsme tam po sobě křičeli, protože jsme běhali jinde, než jsme měli. Je to škoda. V kabině si něco řekneme, ale pak to tam není. Naštěstí jsme to uhráli a ty závary na konci, které tam soupeř měl, jsme dostali z vápna. Uhráli jsme výsledek 1:0, což je pro nás cenné, protože takové výsledky moc nemáme. Stávalo se nám, že jsme dostali na konci špatný gól.

Závěr se dohrával v husté mlze. Byl to problém?

Nebylo to tak strašné, ale kdyby se hrálo ještě později, tak už by asi byl. Asi bych byl raději, kdyby se hrálo třeba o dvě hodiny dříve, protože by nebyla taková zima.