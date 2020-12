Příbram - Zlín 1:0 Příbram podruhé vyhrála. Zlín byl bez Poznara neškodný

Nepřesnosti v rozehrávce na obou stranách byly největším problémem první půle. Domácí si vytvořili nebezpečnou akci jako první, ale Rezek si dal míč příliš daleko a Simerský situaci vyřešil. Zlínští se k zakončení v první dvacetiminutovce vůbec nedostali. Akce končili špatnou přihrávkou nebo ofsajdem nabíhajícího útočníka. První šanci tak měli domácí, když Zorvan centrem za obranu našel Pilíka. Ten si míč sice zpracoval dobře, ale se zakončení váhal, až k němu přilétl Dostál a příbramský záložník na něm při pokusu o „jesle" ztroskotal.

Hosté si uvědomili, že pokud chtějí bodovat, musejí zpřesnit kombinaci a být důraznější v zakončení. Čanturašvili vypálil z dobrých dvacet metrů, míč před Kočím skočil, ale příbramský gólman ho dokázal vyrazit na roh. Po něm hlavičkoval Buchta, kterému však byla branka nízká. Tu netrefil při další hlavičce ani Jawo. Ani domácí už nedokázali trefit branku. V závěru první půle fauloval Procházka Voltra a Příbram zahrávala trestný kop kousek za hranicí šestnáctky, Nový však dělovkou trefil jen žlutou zeď.

Brankář Zlína Stanislav Dostál pomáhá otřesenému Radkovi Voltrovi z Příbrami.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Hned po změně stran kopali domácí opět trestný kop, ale Rezek stejně jako Nový trefil pouze zeď. O chvíli později si poslal Folprecht druhou příbramskou střelu mezi tyče, ale s jeho placírkou neměl Dostál problém. Vychytal ho i o pár minut později, kdy Folprecht místo přihrávky na rozběhnuté a lépe postavené spoluhráče špatně střílel. Po faulu Condeho na Rezka kopali domácí třetí standardku ze vzdálenosti, odkud padají góly. Ani Pilík ale neuspěl, rovněž trefil zeď.

Nešťastník Buchta si dal vlastence

Po hodině hry si vytvořili domácí územní převahu, ale zakončení bylo dál žalostné, pokud se k němu dostali. Svoboda měl před sebou vcelku odkrytou šestnáctku, ale vysoko přestřelil. Když se hosté dostali do blízkosti příbramské branky a měli výhodu trestného kopu, Hlinka ukázal, že ani pro ně nejsou standardky výhodou. Když to tedy nešlo přímo na bránu, zkusil Pilík z trestného kopu centr a vyplatilo se. Míč prolétl zlínskou šestnáctkou a spletí těl až k Treglerovi, toho sice předskočil Buchta, ale hlavou poslal míč do vlastní sítě.

Příbram se snažila držet míč na kopačkách a co nejdále od Kočího. Hosté se dostávali k jeho šestnáctce jen s obtížemi. Přesto se do šance prodral Cedidla, ale v pozici klečícího střelce přehodil Kočího i branku. Ještě výš nad břevno pálil po rohovém kopu Martínez. Zlín tak U Litavky střelecky totálně vyhořel.