Horváth: Užijeme si vítězství, ale neoslavíme ho. V neděli je trénink, v úterý Bohemka

Počtvrté v řadě Příbram bodovala, podruhé doma vyhrála a za čtyři poslední kola získala osm bodů. V tabulce poskočila zase o příčku výš. Trenér Pavel Horváth byl spokojen se třemi body i s přístupem hráčů, ale... „Musíme si říct i to, co bylo špatně,“ přiznal po utkání.

Připravovali jste se na Zlín i s myšlenkou, že nepřijede jeho nejlepší střelec Poznar?

My jsme se připravovali na Zlín, ne na jednoho hráče, i když absence Poznara pro nás byla určitá výhoda. Nastoupili ale jiní hráči, kteří se ho pokoušeli nahradit. Přečetli jsme zlínskou taktiku, jeho hru. Až na pár výjimek jsme plnili stanovenou taktiku a Zlín jsme k ničemu moc nepouštěli. Sami jsme se snažili útočit. V první půli jsme měli jednu stoprocentní šanci, pak další slibné situace, které ale gólem neskončili. Nakonec se vyplatilo, že jsme byli trpěliví a po standardce jsme šli do vedení a zvítězili. Utkání bylo vyrovnané a hodně o soubojích ve středu hřiště, v těch jsme podle mne byli úspěšnější. Důležité bylo, že jsme nedělali fatální individuální chyby.

Dlouho to bylo 0:0. Věřil jste, že dokážete zápas dotáhnout k vítězství?

Nám se teď povedli dva zápasy zremízovat v posledních minutách. Věřili jsme, že můžeme dát gól i v devadesáté. I v ostatních zápasech, ale i evropských pohárech, padají vítězné góly v posledních minutách, tak proč by se nám to nemohlo znovu povést. Nakonec jsme dali gól pro nás hodně brzy, už dvacet minut před koncem, takže to bylo z naší strany pak nervóznější.

Co tohle vítězství pro Příbram znamená?

Je hodně důležité. Chtěli jsme pokračovat ve sbírání bodů, což se nám podařilo. Ale pořád jsme v sestupovém pásmu, čeká nás ještě hodně práce.

Fotbalisté Příbrami se radují z gólu v utkání 11. kola první fotbalové ligy proti Zlínu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Oslavíte tři body se Zlínem?

Užijeme si vítězství, ale neoslavíme ho. Už v neděli dopoledne nás čeká další trénink. Program ligy je hodně nahuštěný. Určitě si řekneme nejen to, co se povedlo, ale hlavně to, co bylo z naší strany špatně.

Jak v kabině vnímáte čtyřzápasovou sérii bez porážky a se dvěma výhrami?

Bavili jsme se o tom s klukama i před tímhle zápasem. Všichni vnímají, že jsme nějaké výsledky udělali. Bylo by ale škoda při jedné výhře a dvou remízách sérii přerušit. Kluci vzali za své, co po nich chceme, pochopili, že náš fotbal je bolí, ale jsou ochotni bolest akceptovat, což se nám teď vrací v těch výsledcích. Musíme dál držet tenhle směr, musíme udržet náš základ a přidávat fotbalovost, když z toho ustoupíme, doplatíme na to.

Slyšeli jste fanoušky za plotem?

Slyšeli, pomohli nám a mají náš obdiv i poděkování. Přišli na fotbal, z něhož nic neviděli, a přesto fandili. Těšíme se, až budou moci zase do hlediště a budeme s nimi mít bližší kontakt.

Myslíte už na úterní duel na Bohemce?

Začali jsme už tím, že po utkání se Zlínem měli kluci výklus, aby vyplavili únavu. Nedělní trénink bude kratší, spočítáme také šrámy, a v pondělí nás čeká už klasický předzápasový. Samozřejmě, že si rozebereme hru Bohemky a připravíme se na ni. Bude to těžké utkání, protože v posledních čtyřech zápasech uhrála jediný bod a nutně potřebuje zvítězit. My se budeme snažit natáhnout naši šňůru bez porážky. Tahle sérii je výborná a my chceme, aby byla co nejdelší.