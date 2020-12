Když nedáte doma dvě penalty, to se pak těžko vyhrává, litoval kouč Opavy Kováč

Ve druhém utkání v řadě nevyužili Opavané výhodu pokutového kopu. Proti Baníku selhal kapitán Jan Žídek a jeho tým prohrál 1:2. V utkání s Mladou Boleslaví nedokázal v nastaveném čase poslat míč do branky z bílého puntíku francouzský záložník Joel Tiehi a znovu to Slezany stálo body. Souboj trápících se týmů skončil remízou 2:2.

„Když nedáte ve dvou domácích zápasech dvě penalty, to se pak těžko vyhrává. Ve většině týmů kopou pokutové kopy útočníci, ale my máme v útoku kluky, kteří góly nedávají a nevěří si. Chris (Joel Tiehi) dal včera na tréninku pět z pěti. Byl určený, věřil si. Měli jsme výhru nadosah. Škoda," litoval opavský trenér Radoslav Kováč.

Opavané v dosavadní průběhu ligy dokázali vstřelit dva góly pouze jednou a byla z toho výhra nad Teplicemi 2:1. Proti Mladé Boleslavi je střelecky táhli mladíci, kteří se v lize trefili úplně poprvé. Vyrovnávací gól na 1:1 vstřelil po mizerném odkopu Kulhánka ve 24. minutě 20letý pravý bek Štěpán Harazim, vedení zařídil o jedenáct minut později premiérovou trefou v lize teprve 17letý útočník Tomáš Rataj.

„Trenér mi říkal, že mám střílet, tak jsem to dělal. Splnil jsem si tím dětský sen. Moc si ten první gól ale nepamatuju, protože jsem byl ve velkých emocích. Doufám, že nás ty góly nakopnou a začne se nám více dařit," přemítal Rataj po prvním utkání v základní sestavě Slezského FC. „Bylo to pro mě hodně těžké hlavně po fyzické stránce. Liga je úplně něco jiného, než na co jsem byl doposud zvyklý. Byl jsem občas úplně zafoukaný," vykládal Rataj.

Do sestavy se opavský mladíček dostal i proto, že čtvrteční testy na covid-19 odhalily v kádru Slezanů sedm nakažených. Proti Mladé Boleslavi chyběli z obvyklé zahajovací jedenáctky brankář Fendrich, záložníci Mondek s Texlem a veterán Zavadil. Toho vyřadila prasklina ve stehenním svalu, kvůli které nedohrál derby s Baníkem.

„Bude scházet až do konce podzimu. Museli jsme to lepit mladými kluky, kteří ale nezklamali a dali oba góly," pochválil Harazima s Ratajem trenér Kováč. „O to větší škoda, že máme zase jenom bod. Prohrávali jsme a dokázali to otočit. I reakce po druhém gólu byla dobrá a zanedlouho jsme šli do další šance. Bojan (Dordič) šel úplně sám na brankáře a kopne to dvacet metrů vedle. To byl klíčový moment. Kdyby to bylo 3:1, mohlo být hotovo," smutnil Kováč.