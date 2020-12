Donutil jsem Buchtu dát si vlastence, smál se Tregler

V prvním okamžiku jste byl označen za střelce, ale televizní záběry ukázaly, že tomu tak nebylo. Jak se ta situace seběhla?

Trestňák Tomáše Pilíka propadl až na zadní tyč. Tam jsme se srazili se stoperem, myslím, že to byl Buchta. Poslední se dotkl míče on. Já jsem branku nedal, ale donutil jsem soupeře, aby si dal vlastence. Ten nakonec rozhodl (směje se).

Vy jste Zlín k ničemu moc nepustili. Šancí jste měli víc...

Podle mne jsme byli lepší. Už v první půli měl Pilda (Pilík) tutovku, kdyby ji dal, vedli jsme dřív. Ale nedal, pak jsme měli ještě slibný trestňák. Ve druhé půli jsme těch nebezpečných akcí měli víc a zasloužený gól jsme dali, tedy oni nám pomohli.

Příbram poprvé na podzim v lize neinkasovala. Vy jste neprohrál jediný souboj. Berete čisté konto jako dobrý vklad do zbytku podzimu?

Určitě, ale není to jen o mně. Celkově jsme to vzadu zvládli. Nepouštěli jsme je prakticky do šancí. Při tom měl Zlín všechny hráče vyšší, než jsme my.

Bylo znát, že Zlínu chyběl Poznar, který vám dal na jaře dva z penalt dva góly, které pokaždé rozhodly?

Měli tam jiného vysokého útočníka. Nemyslím, že rozdíl mezi nimi byl nějak velký.

Bývalí příbramští hráči se zpravidla u Litavky prosazují, zejména Řezníček. Fantiš tentokrát vyšel naprázdno...

On hrál hodně vzadu, jako halvbek. Tolik se nedostal dopředu. Kdyby hrál v útoku, jako dřív v Příbrami, asi by byl mnohem nebezpečnější.

Chyběl jste víc než měsíc. Co vám bylo a jak se cítíte?

Měl jsem prasklinku ve stehenním svalu, to se léčí dlouho a nelze to uspěchat. Už v Olomouci jsem byl připravený a dostal pár minut. Proti Zlínu jsem hrál na stoperu od začátku i proto, že Karel Soldát je v karanténě.

V úterý jedete do Ďolíčku, jak vidíte šance Příbrami?

Na Bohemce je to vždycky těžké, ale bude jim chybět dvanáctý hráč, jejich fanoušci. My tam pojedeme s cílem uhrát nějaké body a prodloužit sérii na pět zápasů bez prohry, ideálně na tři vítězství.