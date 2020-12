Guľa neodstoupil, na tahu je vedení Plzně. Řízne do toho, nebo dá kouči ještě šanci?

Tohle je na Plzeň pořádně silná káva. Tři prohry ve čtyřech zápasech, to ve Štruncových sadech nezažili přes deset let. Jestli se o pozici kouče Andriana Guľy spekulovalo po domácím pádu s Karvinou, po sobotním výbuchu v Jablonci ve druhém poločase, v němž Viktoria inkasovala těžký direkt, dvojnásobně. Co se bude v nejbližších hodinách v Plzni dít? Povede ji v úterním zápase s Teplicemi nový trenér?

„Vedení je s výsledky pochopitelně nespokojeno. Možné jsou všechny varianty. Buď trenér skončí sám, bude odvolaný nebo pojede dál. Zatím ale nepadlo žádné rozhodnutí," řekl v sobotu večer Sport.cz zdroj blízký Viktorii.

Po porážce s Karvinou létaly éterem jména Guľova nástupce, v čele s bývalým reprezentačním koučem Michalem Bílkem. Vedení klubu se ale hned zkraje týdne rozhodlo, že do utkání v Jablonci ke změně na lavičce nesáhne. Po sobotě, kdy tým po přestávce promrhal dvoubrankové vedení (prohra 2:3), si ale v Plzni musejí přiznat: jsme v krizi. Jaká bude reakce hlavních aktérů?

Jelikož Guľa odmítl abdikovat, je na tahu plzeňský management. Stojí před těžkou volbou. Jestli do toho říznout hned, tím však zahodit roční práci slovenského odborníka, a navíc „hodit vidle" do filosofie soudržnosti a náročnosti, kterou se snažil Guľa po dvanáct měsíců do mužstva i do celého klubu napumpovat.

Hráči Plzně se radují z gólu v utkání 11. kola první fotbalové ligy na půdě Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Nebo mu dát ještě šanci, tím ale riskovat ještě hlubší krizi. Byť se zdá odvolání kouče leckdy jako laciné řešení, z krize vede většinou cesta nových impulsů. A ty přináší nový trenér. Kolikrát stačí, aby pozměnil pár detailů a tým se chytne.

Spousta klubových šéfů, pokud by se ocitli v situaci, v níž nyní uvízla Plzeň, by reagovala ve stylu: Není už na co čekat. A plzeňský boss Adolf Šádek je hodně náročný... Porážky ve Zlíně, s Karvinou, v Jablonci a remíza v Českých Budějovicích ho určitě štěstím nenaplňují.

🗣 Pavel Bucha po #JABPLZ: „Je to pro nás hrozné zklamání a ostuda. O půli každý věřil, že to dotáhneme do vítězství, místo toho se stane tohle. Ostuda.“#fcvp pic.twitter.com/AFKBqN6KTv — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) December 12, 2020

Otázkou je, jestli má plán B. A sice kandidáta na Guľovo místo. V nadsázce lze konstatovat, že ano. Volný je strůjce největších úspěchů Viktorie Pavel Vrba. S ním se ale Plzeň před rokem podruhé rozešla, a ne v úplně dobrém.

Naopak docela reálně se nabízí návrat Pavla Horvátha, který sbírá prvoligové zkušenosti v Příbrami. Zajímavým jménem je také Jozef Weber, který nedávno skončil v Mladé Boleslavi. Razí útočný fotbal, který v Plzni „frčí" od prvního příchodu Vrby v roce 2008.

O Bílkovi už byla řeč.

Guľa po posledních zápasech pravidelně prohlašuje, že Viktoria se musí co nejdřív vrátit na vítěznou vlnu. Další šanci bude mít v úterý doma s Teplicemi. Bude ale u toho ještě slovenský trenér?

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>