Komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR by mohl vést cizinec. Informoval o server iDNES.cz, podle kterého by českým sudím měl šéfovat zástupce Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Mluvčí FAČR Michal Jurman potvrdil, že asociace s UEFA na toto téma jedná. Jasno by mělo být v úterý.