Odvolat Machálka nebylo snadné, ale potřebujeme se bodově zvednout, tvrdí manažer Zbrojovky Požár

Před čtrnácti měsíci přišel do Zbrojovky ze sousední Líšně jako spasitel, který vrátí tým zpátky do elitní fotbalové soutěže. Kouči Machálkovi se to na jaře povedlo, ale po jedenácti kolech nového prvoligového ročníku byl vedením klubu odvolán. „Nebylo to snadné rozhodnutí," tvrdí brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.