Zahazujeme šance, to si nemůžeme dovolit, litoval příbramský kouč Horváth

Na Bohemians neproměnili tutovky Antwi a Vais, proti Karviné v sobotu Folprecht. „Oba zápasy byly minimálně na remízu. Prohry hodně mrzí. Kdyby dnes Folprecht dal lepší hlavičku, mohl skórovat sám, anebo by balón připravil lépe postavenému Voltrovi. Takhle jsme vyšli v obou utkáních naprázdno," litoval Horváth. „Karviná má vysokou kvalitu, ale přesto jsme z utkání měli vytěžit víc, nejméně bod. Bohužel jsme jí vedení nabídli sami velkou chybou. Naštěstí další šance už hosté neproměnili," dodal.

Problém Příbrami byl v zakládání akcí. „Místo abychom hráli po stranách, kdy jsme se dokázali dostat do jejich šestnáctky, chtěli jsme hrát nesmyslné kolmice dopředu," zlobil se kouč. Do utkání poprvé poslal stoperskou dvojici Svoboda - Vilotič. „Až na jedno zaváhání každého z nich to zvládli vcelku dobře. Se složením obrany máme problém. Kvůli covidu nám chyběl Tregler," litoval, protože mu z obdobného důvodu scházejí i Soldát a Kleščík, Kingue je zraněný. „Nemáme tak široký kádr a výběr hráčů. Zápasy jdou v rychlém sledu, a na některých hráčích je to znát, i když s kondicí problém nemáme," pravil.

Stefan Vilotič z Příbrami, Roman Haša z Karviné a Václav Svoboda z Příbrami během utkání 13. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

V úterý uzavře Příbram podzimní část ligy v Českých Budějovicích. „Věřím, že zápas zvládneme a něco uhrajeme. A pak přijde pauza, byť krátká. Hráči by si měli pár dní odpočinout a užít rodiny, protože i během pauzy budou mít individuální tréninkové plány. Sejdeme se už v neděli 3. ledna, protože za nějakých deset dní začne pro nás jarní blázinec boje o záchranu," konstatoval Horváth.