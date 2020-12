Mizerný výkon. Sami jsme si ale udělali derby těžké, štvalo kouče Slavie

Slavia se skutečně na výhru až nečekaně nadřela, místy se vyloženě trápila a přitom trnula, aby se snad neopakovala historie domácího listopadového zápasu s Brnem. Také nad ním vedla jen o gól, spálila přemíru šancí a v samém závěru pak přišla o výhru a brala jen bod.

„Zasejsme měli několik gólových šancí, ale druhou branku jsme nepřidali a udělali jsme si sami zápas ještě těžší. Po dvaceti minutách pak šel náš výkon dolů a byl hodně mizerný," přiznával sebekriticky trenér Trpišovský, že vystoupení proti Klokanům zůstalo daleko za jeho představami.

„Nemohli jsme se dostat do tempa a rytmu, ztráceli jsme spoustu míčů, mezihra byla hrozná, soupeře jsme pouštěli do brejků. Bohemians se šesti hlavičkáři v sestavě nám dělali problémy, takže až příchod střídajícího Traorého nám pomohl. Zklidnil hru, i přechodová fáze se zlepšila," kvitoval rošádu v sestavě, která mu vyšla.

I proto jeho tým na rozdíl od střetnutí s brněnským nováčkem výhru uhájil. „Spíš už to bylo ale o soubojích a boji než o fotbalové kvalitě."

Pochopitelně že Trpišovský i tentokrát kvitoval vystoupení senegalského mladíka Simy, který vstřelil už sedmý ligový gól.

„A navíc přidali asistenci, i když to ani tentokrát nebyl on. Pohybem tedy určitě ne. Připomnělo mi to jeho výkon v zápase s Libercem, kde rovněž dal dva góly, ale jeho výkon nebyl takový, jak jsme očekávali. Ale lepší gól a asistence po výkonu, jaký podal, než aby zahrál výborně a vyšel naprázdno," připomínal, že Sima svůj úkol splnil a mužstvo nasměroval k vítězství.

Hvězda Slavia Abdallah Sima. Zase se trefil. V lize už posedmé.

Vlastimil Vacek, Právo

I v poslední době hodně probíraného a propíraného Stanciua bral Trpišovský v ochranu.

„Slušný výkon, i když lépe hrát může. Jeho síla je ve finálních přihrávkách a ty dává. Vždyť proti Bohemians nahrál do tří vyložených šancí, takže v tomto směru jsem s ním spokojený. Naším problémem samozřejmě je, že je neproměňujeme. Pokud by tomu tak bylo, měl by Nico i body."

Kromě výhry nad Klokany mohlo slávistického trenéra těšit, že náskok jeho týmu před největším rivalem posledních sezon Plzní zase narostl. A dokonce už na dvanáct bodů, přičemž Slavia má ještě navíc odložený zápas ve Zlíně k dobru a přímou konfrontaci se západočeským rivalem před sebou.

„Půjde v ní zase o tři body, přičemž Plzeň půjde do utkání s námi určitě s obrovskou motivací a chutí dokázat, že fotbalovou kvalitu má. Zvlášť, když doma se jí daří, neboť během posledního roku na svém hřišti prohrála jen jednou. A momentální bodový rozdíl mezi námi určitě nebude hrát žádnou roli. Stejně jako v derby se Spartou bude zase rozhodovat jen momentální forma," nemyslí si Trpišovský, že při středeční konfrontaci by byl jeho tým vzhledem k diametrálně odlišné situaci obou klubů v nějaké obzvláštní výhodě.