Třetí nezdar v řadě nedopustili. Na kvalitní týmy se nám daří, těší záložníka Slovácka Sadílka

Po předchozích dvou prohrách se Spartou a v Brně jste na svém stadionu zabrali. Co říkáte na tak vysokou výhru?

Jsem za ni strašně rád. Nutně jsme už potřebovali tři body. Proti kvalitnímu soupeři jsou neskutečně cenné. Byli jsme ale na Plzeň velmi dobře připraveni.

Viktorii jste v nejvyšší soutěži zdolali už potřetí v řadě. Čím to, že se vám na týmy ze silné trojky daří?

S Plzní, Slavií či Spartou to jsou mimořádně specifické duely. Chtějí hrát fotbal, a tak jsou to trochu jiné zápasy než s ostatními ligovými mužstvy. My v nich máme pochopitelně obrovskou motivaci. Můžeme hrát na brejky, a ty se nám teď proti Plzni dařily.

Bylo to vaše nejpovedenější utkání v dresu Slovácka?

Z hlediska toho, že jsem jeden gól dal a na dva přihrál, asi ano. V předchozích duelech se mně moc nedařilo, a tak jsem strašně rád, že jsem takhle mohl po čase zase pomoct týmu. Třetí nezdar v řadě jsme naštěstí nedovolili.

Byl gól na 2:0 pět minut po pauze pro vývoj střetnutí klíčový?

Asi ano. My jsme druhý poločas začali dost pasivně. Stáhli jsme se k naší šestnáctce, v naší hře byl poněkud chaos. V rychlosti jsme si na hřišti řekli, že takhle to nejde, že se musíme rychle zformovat. Místo hrozícího vyrovnání na 1:1 jsme přidali druhou branku. Byla strašně důležitá. Zápas jsme pak už skvěle dohráli, podařilo se nám náskok ještě navýšit.

Je to asi velké povzbuzení před vaší středeční podzimní ligovou derniérou v Mladé Boleslavi, že?

Ano. Vítězství nás nabudí. Ani z Boleslavi se nebudeme chtít vracet s prázdnou.