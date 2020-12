Limberský vyvázl po zkratu na Slovácku bez trestu, proti Slavii může hrát

Sedmatřicetiletý obránce po čtvrté inkasované brance ve vzteku mrštil míč po domácím Šimkovi, kterého zasáhl do zad. Hlavní arbitr Ginzel skutek přešel bez napomenutí. Neupozornil ho následně ani videorozhodčí, Limberský tak utkání normálně dohrál, aniž by inkasoval alespoň žlutou kartou.

Disciplinární komise na svém úterním zasedání tento incident neotevřela, tudíž dodatečný trest pro jednoho z klíčových mužů Viktorie nepřišel. Jenže komise ani trestat nemohla. Proč?

K prohřešku Limberského se totiž doposud nevyjádřila komise rozhodčích. Disciplinárka totiž může případy otevřít pouze na základě podnětu od komise sudích. Děje se tak ale především v situacích, kdy dojde ke těžšímu zranění. Jako byl například před lety dodatečně postižen za úder loktem do hlavy Limberského někdejší střelec Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko.

Postup by tedy byl jiný, pokud by Limberský hodil Šimkovi prudce balon do obličeje. Jako před 12 lety obránce Sparty Tomáš Řepka, jenž zblízka mrštil míč po soupeři z Brna. Rozhodčí okamžitě vytáhl červenou.

Komise rozhodčích se po zavedení VARu snaží navíc verdikty z trávníku příliš neměnit. Nechce být suplentem arbitrů, kteří mají možnost využít video během zápasů. Nic to ale nemění na tom, že ačkoli Limberský protihráče na zdraví neohrozil, mohl být vyloučený za nesportovní chování.