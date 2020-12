Sparta - Liberec 1:1 Sparta zaplatila za kuriózní penaltu i Dočkalovo selhání. Přišla o body i druhou příčku

Hodně kuriozní penalta připravila Spartu při domácím loučení s končícím rokem o body, a tudíž v neúplné tabulce i o druhou příčku po podzimu. Sudí Marek ji nařídil poté, co si Sáček sklánějící se nad otřeseným gólmanem Nitou sáhl v nepřerušené hře na míč. Guinejský legionář v libereckých službách Mara pokutový kop proměnil a Pražané už dokázali v duelu 14. ligového kola jen vyrovnat. Za Sáčkovou naivitu a hloupost zaplatili, za zahozenou penaltu, kterou ještě za bezbrankového stavu Dočkalovi zneškodnil Nguyen, rovněž.

Sparťanský kouč už ví o svých penaltových exekutorech nejspíš své. Proto se Václav Kotal raději ani nedíval, když se kapitán Dočkal postavil po necelé půlhodině k pokutovému kopu. Sudí Marek ho nařídil až ex post... Musel se podívat na video, aby se ujistil že liberecký Kačaraba skutečně Hancka fauloval. VAR mu domněnku potvrdil, jenže domácím to nebylo nic platné.

Bořek Dočkal ze Sparty Praha se chystá kopat penaltu

Vlastimil Vacek, Právo

Kapitán Dočkal selhal. Sparta neproměnila už třetí penaltu ze čtyř, které na podzim kopala.

Po strastiplném úvodu prostě další nepříjemnost. Hned po třech minutách se totiž Čelůstka po srážce s parťákem ve stoperské dvojici Hanckem zranil, takže musel střídat. Náhradník Polidar se sice už po pár desítkách vteřin uvedl parádní akcí, jenže nejlepší střelec ligového podzimu Juliš jeho přihrávku nezúročil a bránu přestřelil.

Sparťanské martyrium tím načal a liberecký Mara ho dovršil. Kuriózní penaltou, kterou nařídil sudí Marek poté, co domácího gólmana Nitu zasáhla bomba Peška do obličeje, ale on se přesto po míči mířícímu za jeho záda vrhnul a lapil ho.

Jenže Sáček sklánějící se na Nitou si na míč sáhnul, i když hra přerušena nebyla. Nejspíš instinktivně, určitě bezelstně a naivně, hlavně však hloupě.

Mara na rozdíl od Dočkala prokázal, jaký je při proměňování pokutových kopů pašák. Proti jeho bombě neměla Nita sebemenší šanci.

Liberec tak byl odměněn za aktivní a nebojácnou hru, protože už před penaltou k vedení blízko, Mara ani Pešek však gólové příležitosti nevyužili.

Sparta hostila ve 14. kole Fortuna ligy Liberec

Michal Kamaryt, ČTK

Sparta odpověděla hned po přestávce... Kačaraba jí k tomu pomohl, neboť Součkův centr poslal vysoko do vzduchu a nejlépe se orientující Juliš hlavou skóre srovnal.

Desátá podzimní Julišova trefa domácím samozřejmě pomohla a vyprovokovala je k náporu, který však efekt nepřinesl.

Liberec ho přečkal, postupně hru zase vyrovnal a v závěrečné půlhodině rozbité spoustou osobních soubojů, faulů, nepřesností a také žlutých karet už cennou remízu uhájil.