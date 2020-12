Bucha měl jít ven, shodli se po ligovém šlágru experti ve studiu

Slávista Nico Stanciu se raduje poté, co se trefil do sítě Plzně.

„Pavla mám rád, je to skvělý kluk. Tohle ale bylo od něj za hranou. Za mě jednoznačná červená karta," prohlásil Mikolanda. Co přesně se odehrálo? Lingr si zpracovával skákavý míč, o který se ho snažil Bucha obrat. Když ke slávistovi přiběhl, zvedl levou ruku a v souboji ho loktem udeřil do krku.

„Jasný loket. Přitom rozhodčí nechal pokračovat ve hře, za pět vteřin pískl jiný faul. Když se mu rozhodl nedat červenou, měla být minimálně žlutá. Ale za mě byla červená. Pavel je fantastický fotbalista, i proti Slavii ukázal dobré věci. Ale tohle byla pseudobojovnost," dodal Mikolanda.

„Mechanika pohybu je jednoznačná: Když běžíte vedle protihráče, máte normálně ruce při těle. Bucha ale ruku zvedl. Tohle nebyl normální běh," přitakal Koubek.