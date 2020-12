GLOSA: Guľův rok: od fantazie do propasti. Co teď, Viktorko?

Je to velká záhada. Na kterou v Plzni neznají odpověď. Tým, který na jaře pod novým koučem Adrianem Guľou skvěle šlapal, od léta chřadne, a končí podzim v deliriu. V jeho posledních sedmi zápasech získal jen čtyři body, na vedoucí Slavii nabral po středeční prohře 15bodové manko. A do jara půjde z deváté pozice. Kam kráčíš, kdysi hrdá a úspěšná královno Viktorie?

Ústup ze slávy se dal po postupném konci tahounů ze zlaté éry v čele s Horváthem očekávat. Dlouhý čas nebyl razantní. Plzeň se držela, po návratu kouče Pavla Vrby nakonec získala pátý titul, vtrhla potřetí do Ligy mistrů. A stamiliony se hrnuly.

Jenže teď druhý rok po sobě nic. Dost možná absence tučných příspěvků od UEFA stojí za tím, že vedení Plzně má s Guľou nadále trpělivost. Platit dva trenéry zároveň není za této situace žádná legrace.

Jinak by slovenský odborník, který vnesl do Plzně profesionalitu, důraz na detail, moderní technologie i drajv, mužstvo ve středečním hitu proti Slavii nejspíš nevedl. Byť na jaře Viktorii zvedl, nesplnil úkol: nepostoupil do skupiny evropských pohárů. A v listopadu a v prosinci to začalo Viktorii dřít v lize. A pořádně. Jít do jara z devátého místa? Na to v Plzni už dávno zapomněli. K tomu nijaký herní projev. Na současný tým stačí agresivita, poctivé bránění, a je kouzla zbavený.

Stane se, že nevyjde jeden, dva zápasy po sobě. Nikoli šest. Neúspěšná série Plzně rozhodně není náhoda. Chybí výkonností stabilita, indikátor úspěšného směřování, správné cesty. Není normální roznést 7:0 Teplice a za tři dny dostat čtyřku na Slovácku.

Trenér Plzně Adrián Guľa.

Dalibor Glück, ČTK

Klubové vedení už nemá kam uhnout, v krátké zimní pauze musí rychle jednat. Pojmenovat, co je špatně, a jak z toho ven. Ať už s Guľou nebo bez něj (éterem létají jména Petr Rada a Michal Bílek).

„Existuje mnoho cest, jak obrátit věci k lepšímu. Okamžitým impulzem může být změna trenéra. Nebo udělat revoluci, rekonstrukci kádru. K tomu je třeba si sednout, bez emocí. Vyhodnotit situaci, udělat konkrétní řešení. Je třeba hledat kluky, jejichž mentalita by byla pevná, na úrovni. Abychom nevyskakovali ze zápasů. Aby nás nevykolejilo, když nedáme jeden zápas gól," podotkl Guľa po duelu se Slavií.

V Doosan areně letos klidné Vánoce nebudou. Jakou cestu plzeňské vedení zvolí? Sáhne razantně do kádru? Bude u toho ještě Guľa?