Divná penalta na Letné při loučení s podzimem? Nic nového pod sluncem, i taková už tady byla

Fotbalovou veřejností hýbe, a ještě asi hodně dlouho bude hýbat pokutový kop nařízený v ligovém utkání Sparty se Slovanem Liberec po ruce Sáčka. Ten měl za to, že je přerušená hra, protože brankář Nita se po uderu míčem do obličeje skácel a zůstal ležet. Sáček míč vzal do rukou, ale neuvědomil si, že hra přerušena nebyla.

Už asi jen hrstka pamětníků by si vybavila, že téměř shodná situace se na Letné už jednou nastala, konkrétně v srpnu 1944 v semifinále Českého poháru mezi Spartou Praha a SK Slezská Ostrava. Stalo se v 85. minutě za stavu 5:5.

Kamso Mara ze Slovanu Liberec oslavuje gól na 1:0 z nařízené penalty b

Vlastimil Vacek, Právo

„Ostravský brankář Schäffer se chystal kopnout míč do hry, Říha ze Sparty mu ho rukou vyrazil z náručí rukou. Obránce Marynčák chytil Říhu, aby nemohl hrát, a druhý obránce Vnenk měl za to, že se bude kopat přímý kop, a vzal míč do rukou. Jenže to vše neviděl rozhodčí Trojan z Prahy, který byl otočen zády, uviděl až Vnenka.

Okamžitě nařídil pokutový kop a nebylo mu divné, proč se hráči vedle pošťuchují, ani pomezního se nezeptal. Na hřiště vnikli diváci a zasahovala policie. O tři minuty později, po uklidnění situace, si kapitán Sparty Kolský na gentlemana nezahrál a penaltu proměnil. Sparta postoupila do finále."

Tento příběh a mnoho jiných zajímavostí je zachyceno v nové knize Fotbalový pohár, kompletně mapující historii pohárových soutěží v našich zemích. Jejím autorem je předseda Komise pro historii a statistiku FAČR Jaroslav Kolář, vydalo ji nakladatelství Olympia před letošními Vánoci a stojí skutečně za přečtení.