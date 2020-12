Ligu chceme dohrát, každým neuskutečněným zápasem by kluby přišly o peníze, říká výkonný ředitel LFA

Šest zápasů bylo kvůli koronaviru odloženo z podzimní části české nejvyšší fotbalové soutěže. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta ví, kam je v už tak nabité jarní termínové listině zařadit. I přes složitost situace odmítá, že by se FORTUNA:LIGA nedohrála a podle předem stanovených regulí byl mistr vyhlášen třeba po odehrání 51 procent zápasů. „Takhle vůbec neuvažujeme, o velké peníze by přišly především kluby," řekl v rozhovoru pro Sport.cz.

Termínová listina na jaro je plná, kromě dvaceti ligových kol je tam i MOL Cup a Slavii čeká Evropská liga. Kam se vejde šest odložených zápasů, které nemusí být vzhledem k situaci s koronavirem poslední?

Odehrajeme je co nejdřív, hrát se budou v týdnu, konkrétně ve středu, kdy jsou ještě volné termíny. Pokud to situace dovolí, chtěli bychom je odehrát ještě v průběhu ledna. Ligový výbor LFA rozhodl, aby odložené zápasy byly odehrány co nejdříve, jakmile je to možné.

Není ve hře i krizová varianta, že po odehrání většiny ligového programu může být vyhlášen mistr i další pořadí, včetně míst v kvalifikacích evropských pohárů a tří sestupujících?

Vůbec ne! Každý neodehraný zápas znamená nenaplnění dohodnutých podmínek a stojí nás řádově stovky tisíc korun. O ty peníze by přišly kluby. Všichni uděláme maximum, abychom naplnili celý ligový program. A co se týká té krizové varianty, už před startem soutěže bylo rozhodnuto, že musíme odehrát minimálně 51 procent zápasů, aby mohl být vyhlášen mistr a stanoveno podle tabulky, která bude aktuální, další pořadí. Takhle ale vůbec neuvažujeme. Přišli bychom o obrovské peníze, které kluby potřebují. Žádný partner nezaplatí za něco, co se neuskutečnilo.

Odložené zápasy 8. kolo Ostrava-Slovácko 9. kolo Ostrava-Liberec 12. kolo Zlín-Slavia 13. kolo Opava-Sparta 14. kolo České Budějovice-Příbram 14. kolo Bohemians 1905-Opava

MOL Cup, jehož vítěz postupuje do Evropské ligy, má odehrána tři kola, a to ještě ne celá, zbývají další čtyři. Pohár se také podaří dostat do nabité termínové listiny?

Počítáme s ním. Není to naše soutěž, tu organizuje FAČR, ale její vítěz jde do Evropy, takže je společný zájem, aby se odehrál. Pochopitelně vše, o čem mluvíme, může ovlivnit epidemiologická situace a příslušná nařízení vlády a hygieny.

Některé kluby, například Opava nebo Bohemians, kritizovaly způsob odkládání zápasů a tvrdí, že liga se stala neregulérní. Je stanoven nějaký počet nakažených, po jehož překročení jde mužstvo do karantény?

Tak to vůbec není, LFA už se k tomu několikrát vyjádřila. Je to nesmysl. Takhle bychom neodehráli nikdy nic, když někdo považuje za neregulérní, že on musel hrát ve středu a znovu hraje v sobotu, zatímco soupeř měl volno. Naši pohároví účastníci hráli ve čtvrtek, Slavia hrála v týdnu dokonce osmkrát, a v neděli pohároví účastníci nastupovali k ligovým zápasům. A jejich soupeři většinou v týdnu nehráli. Takhle to funguje i v dalších zemích, především v těch, které mají nejvíc účastníků v evropských pohárech. A berou to tam normálně jako fakt. Z pohledu našich klubů, jejichž trenéři si v médiích stěžují, by žádná soutěž minimálně v Evropě nebyla regulérní. V Anglii je tohle běžné bez ohledu na epidemiologickou situaci, obdobný postup musely zvolit v dalších zemích. Prostě tam chápou, že situace je taková, jaká je.

Kdo tedy rozhoduje o tom, kdo půjde do karantény, zda jen několik hráčů, nebo celý tým, a zápas se odloží?

To je výhradně v kompetenci příslušných hygienických stanic v daném regionu. LFA zápas odloží na základě rozhodnutí státní autority. Jestliže ta rozhodne, že hráči, trenéři, realizační tým a případně i další lidé z klubu musejí do karantény a nesmějí ani do práce, pak zápas odložíme.

Není tedy podstatné, jestli je v klubu nakaženo pět lidí nebo pětadvacet...

Přesně tak. Hygienické stanice mají svoje kritéria a určují nebezpečnost nakažení. Znamená to, že klub, myslím tím lidi, o nichž jsem mluvil, půjde do karantény třeba při pěti nakažených, ale jiný klub při deseti pozitivních může hrát. Baník Ostrava měl v jednu chvíli dokonce devětadvacet pozitivních, a jestliže hygienička Moravskoslezského kraje rozhodla, že je to možné ohnisko dalšího šíření, a zavřela jim i stadion, pak nebylo co řešit a zápasy Baníku byly odloženy. K obdobné situaci ale může dojít i při menším počtu nakažených. Slavia jich měla devět, a dopadla v podstatě stejně. V případě Opavy před jejím zápasem v Liberci, se nic takového nestalo. Region od regionu a tím pádem klub od klubu to může být tudíž jiné. Skutečně záleží na tom, jak situaci vyhodnotí hygiena, která nám pošle písemně rozhodnutí. My na ně reagujeme a zápas odložíme. Sami o tom nerozhodujeme a ani nemůžeme.

Pro jaro tedy žádné příjemné vyhlídky...

Jarní část sezony dohrajeme nejspíš ve stávajícím režimu. Nejen já doufám, že nová sezona od podzimu 2021 už bude normální a věřím, že i s diváky.