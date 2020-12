Slavia vládne lize, Trpišovský ale volá po posílení! Kdo zamíří do Edenu?

Představu o zimní přípravě sice trenér mistrovské Slavie v hlavě má, ale dost dobře si nedovede představit, co přinese a jak na tom jeho svěřenci budou. „Nejsem sám, čeká nás úplně nový model, který tady nikdy nebyl,“ připomíná Jindřich Trpišovský výjimečnou situaci, s níž se musí vyrovnat všechny ligové týmy. Vždyť fotbalový podzim pro ně končil 22., respektive 23. prosince a už na 15. ledna je naplánovaný start jara. „Doba to přináší, termíny nejsou,“ smířlivě konstatuje.

Přitom právě Trpišovský si na kvalitní přípravě, během níž naberou jeho svěřenci patřičnou kondici, zakládá. V létě, stejně jako v zimě...

„Jenže v létě jsme o podstatnou část přípravy přišli. Po deseti dnech jsme museli soustředění v Rakousku přerušit a vrátit se předčasně domů, protože v kádru jsme měli pozitivní testy na covid," připomněl prázdninové trable.

„Takže letní přípravu jsme de facto neměli a teď nebudeme mít ani pořádnou zimní. Začneme s ní sice 3. ledna, ale protože hned za necelé dva týdny liga znovu startuje, po prvním týdnu přípravy se už zase začneme chystat na ligové bitvy o body," upozorňuje na zběsilé tempo, do něhož se fotbalisté po Novém roce ponoří.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský.

Hned první den srazu absolvují hráči a celý realizační tým Slavie testy na covid-19, aby hned poté odletěli na soustředění do Portugalska. To proběhne stejně jako loni a předloni v Algarve. Domů se Pražané vrátí 12. ledna a před prvním ligovým zápasem proti Olomouci (16. ledna) by měli sehrát ještě dvě přípravná střetnutí.

Hráči potřebují čas na odpočinek

„Vím, v některých zahraničních ligách se hraje také de facto bez přestávky, jenže tam je situace jiná v tom, že v létě mají hráči dva či dokonce tři měsíce volna na odpočinek a regeneraci. A tělo fotbalisty takovouto dobu minimálně jednou za sezonu potřebuje, aby si odpočaly svaly, klouby, šlachy, úpony a hráči se připravili na další porci zátěže, která je čeká," nemusí slávistický kouč ani připomínat, že při současné porci zápasů a přehuštěném termínovém kalendáři se riziko zranění neúměrně zvyšuje.

„Pro hráče je samozřejmě příjemnější hrát než trénovat, ale když čtvrt roku znají jen regenerační tréninky, předzápasové tréninky, zápasy, a tak pořád dokola, což se musí se projevit. Energie tělu chybí," má jasno kouč.

I proto uzrála v Trpišovském představa, jak se s mankem v přípravě vypořádat. „Bude to chtít ovšem o malinko širší kádr, než jaký jsme měli na podzim. Jednak vzhledem k zmiňované situaci, jednak k cílům, které pro jaro máme. Čeká nás liga včetně odloženého podzimního utkání ve Zlíně, domácí pohár, Evropská liga, pro některé hráče reprezentační starty. Zápasů bude prostě spousta," vypočítává slávistický kouč program, který na jeho tým čeká.

Budějovičtí hráči Mick Van Buren a Patrik Brandner (vpravo) se radují z vyrovnávacího gólu.

Proto se někteří hráči vrátí z hostování, což je nejen případ nizozemského legionáře Micka van Burena působícího na podzim v Český Budějovicích.

„Rozehrál se tam k výborným výkonům a my prostě potřebujeme na jaro širší kádr. Proto stáhneme z hostování hráče, abychom měli alternativy na všechna místa v sestavě," potvrzoval Trpišovský po posledním utkání v Plzni.

Taras Kačaraba ze Slovanu Liberec

Nepopíral, že se přitom poohlíží i o posilách. Jednou z nich by se měl stát pětadvacetiletý ukrajinský legionář v libereckých službách Taras Kačaraba, který na sebe upozornil podzimními výkony v domácí soutěži i Evropské lize. V zápase v Gentu výkonem vyšperkovaným i vítězným gólem, díky němuž se objevil i oficiální sestavě kola, kterou vyhlašuje UEFA.

Zatím by mělo jít o půlroční hostování, na němž jsou oba kluby dohodnuty, dál se však jedná o výši případné opce.

Fotbalisté Liberce (zleva) Taras Kačaraba a Jakub Jugas se radují z gólu.

„Mým přáním je, aby ze současného kádru v zimě nikdo neodešel a aby naopak přišel jeden hráč, po němž my trenéři dlouhodobě toužíme," netají Trpišovský, že chce mít pro jaro širší kádr i kvůli myšlence, která se mu vzhledem k atypické zimní pauze honí v hlavě.

„Z jarního bloku zápasů bychom chtěli postupně uvolňovat jednotlivé hráče, aby celý týden pouze trénovali, pracovali na kondici a nemuseli absolvovat zápasové zatížení. Představa je ovšem jednou věcí, otázkou druhou pak je, co nám dovolí zdravotní stav hráčů a situace s covidem."