I přes třetí příčku by mohl být sparťanský kouč Kotal s podzimem spokojen, kdyby...

Při loučení s končícím rokem přišel sice se Spartou o druhou příčku, přesto by mohl být kouč letenských fotbalistů Václav Kotal s ligovým podzimem spokojen, kdyby ... „Kdybychom zvládli zápasy s Plzní, Slavií a koneckonců i ten poslední proti Liberci. Ty nám ukázaly, že máme pořád na čem pracovat. Ale osmadvacet získaných bodů nepředstavuje špatný počin, i když jsme jich chtěli mít na kontě třicet,“ pragmaticky hodnotí osmašedesátiletý trenér účinkování svého týmu na ligové scéně.

Třicet bodů ale Sparta na kontě mít mohla. Nebo klidně ještě o jeden víc, kdyby v předposledním dějství podzimu cestovala do Opavy a na hřišti posledního tabulky vyhrála. Utkání 13. kola však bylo vzhledem ke karanténě uvržené na domácí mužstvo odloženo na jaro, takže Kotalovi svěřenci mají kupříkladu ve srovnání s druhým Jabloncem či čtvrtou Olomoucí a pátými Pardubicemi zápas k dobru.

„Chceme hrát kombinační fotbal, ale kombinační fotbal, který bude bezpečný. My se ale dopouštíme chyb, které nás sráží a za něž nás kvalitní soupeři potrestají. V Evropské lize, stejně jako v domácí soutěži," má sparťanský kouč pořád v hlavě některé duely, které jeho tým nezvládl.

„Hrozná škoda chyb, jimiž soupeřům lacině darujeme možnost skórovat. V Evropské lize třeba proti Lille, kdy jsme ztratili míč uprostřed hřiště inkasovali, v domácí soutěži například v Plzni před prvním gólem," uvádí Kotal konkrétní případy a situace.

„Snažíme se na nich pracovat, ale individuální chyby těžko odstraníte tréninkem. Je na hráčích, aby si uvědomili, v jaké situaci jsou a jak ji mají řešit," věcně připomíná zkušenosti nasbírané během aktivní hráčské i dlouholeté trenérské kariéry.

„Stejně tak nám kombinace dlouho trvá, což sebou nese riziko, že se spoluhráči dostávají pod tlak," přidává další problém, s nímž se jeho Sparta potýká.

Na odstranění však čas není. Zvlášť v letošní sezoně ne, protože po krátké vánoční přestávce budou mít mužstva jen dvanáct dnů na přípravu. Už 15. ledna totiž startuje ligové jaro... „Navíc podle předpovědi meteorologů mají počátkem ledna klesnout teploty pod nulu, takže uvidíme, co nám klimatické podmínky dovolí. Na Strahově máme sice vyhřívané hřiště, ale počasí neporučíme," je Kotalovi jasné, že nebude snadné se s atypickou situací vyrovnat.

„Po náročném podzimním programu a zátěži v zápasech v pohárové Evropě i domácí lize nemohou hráči ztratit tolik kondice, abychom se jí museli věnovat. Po testech na začátku přípravy uvidíme, jak na tom jsou a podle toho přípravu uzpůsobíme," je Kotal přesvědčen, že se atypická situace s přípravou na fyzické kondici jeho svěřenců neprojeví.

Přitom pochopitelně i během vánočních svátků přemítá, jaký kádr bude mít pro jaro k dispozici a zda se ho podaří zkvalitnit.

„Doplnit bychom ho chtěli, víme, i na kterých místech sestavy, ale otázkou je kvalita hráčů, kteří se pro doplnění nabízí. Zvlášť když se držíme filosofie, ze které nechceme slevit," naznačuje sparťanský trenér, že nákupy za každou cenu nedávají smysl.

„Uvidíme, jak se všechno do 16. ledna vyvine a také, kdo se stávajícího kádru se uzdraví. Čas je strašně krátký. Navíc by bylo zapotřebí nové hráče do mužstva zapracovat, což vzhledem k situaci a pouhým dvěma přípravným zápasům, které máme v plánu, možné není."