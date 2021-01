Dynamo zahájilo. Opory odešly, Horejš vyhlíží posily a zkouší mladíka z Afriky

Pár dnů si oddechli a od pondělí už znovu polykají tréninkové dávky. Fotbalisté Českých Budějovic zahájili krátkou zimní přípravu bez ofenzivních opor. Hostování vypršelo třeba záložníkovi reprezentační jednadvacítky Pavlu Šulcovi nebo nizozemskému útočníkovi Micku van Burenovi, kteří se vrátili zpět do mateřských klubů.

„Je to hodně velký zásah do sestavy. Veliké oslabení, odešli dva klíčoví hráči ze základu," posteskl si trenér David Horejš. Přitom vyhlíží nové tváře, které by oba borce nahradily.

„Snažíme se přivést hráče, kteří se nám hodí do způsobu hry. Kádr musíme posílit, protože nás čeká 21 zápasů plus pohár. Pracujeme na tom, věřím, že vytipovaní kluci přijdou," řekl kouč po úvodním srazu, na němž vedle uzdraveného útočníka Ledeckého přivítal i Jonathana Simbu.

Dvacetiletý konžský stoper dorazil do Dynama na zkoušku. „Mladej a zajímavej hráč, na něhož jsme měli dobré reference. Uvidíme. Je předčasné se o něm bavit po jednom tréninku," podotkl Horejš, jenž zatím nemá k dispozici kompletní kádr. „Mimo hru je ještě Mészáros, vypadli i někteří hráči kvůli covidu," přiznal.

Jihočeši se budou připravovat na jarní část sezony, do níž vstoupí v neděli u Botiče proti domácím Pardubicím v domácích podmínkách. Hráči od 28. prosince plnili individuální plán, absolvovali běhy... „Kondičně připravení jsou, teď jde o to, abychom vyladili herní stránku," dodal Horejš.