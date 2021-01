Dánská posila Bah se do Portugalska se Slavií nepodívá. Do Lagosu neodletí ani Trpišovského tým

Se Slavií se na portugalské soustředění nepodívá. On se ale do oblíbené destinace českého mistra v nejjižnějším regionu Portugalska letos v zimě nepodívá nejen Alexander Bah, kterého Pražané lákají z dánského Sönderjyske, ale nejspíš žádný z Trpišovského svěřenců. Nedělní odlet na desetidenní přípravný kemp v Lagosu byl vzhledem k značnému počtu pozitivních testů na koronavirus mezi hráči i členy realizačního týmu zrušen, v pondělí se po dalších testech Slavia na cestu také nevydala, úterní odlet je rovněž nereálný.

Slůvko „zatím", které se objevilo v oficiální informaci Slavie o zrušené cestě na soustředění, tak nejspíš pozbude v úterý definitivně platnost.

Slavia sice zprávu o zrušené přípravě v Portugalsku nevydala, Opava, která měla cestovat na palubě speciálu společně s Pražany, však už o něm na klubových stránkách informovala. Potvrdila, že soustředění Kováčových svěřenců v luxusním pětihvězdičkovém resortu Vale d´Oliveiras Quinta v letovisku Carvoeiro se konat nebude.

„Ve hře byla možnost, že bychom do Portugalska odcestovali později, ale nakonec padla i tato alternativa," potvrdil sportovní sekretář a vedoucí mužstva Lumír Sedláček.

🇵🇹 🔚 | SFC do Portugalska nakonec neodletí, soustředění je definitivně zrušeno. ❌ Opavská výprava ale setrvá v Praze až do čtvrtka. Proč? 👀



ℹ Více na webu 👉 https://t.co/jb6DnDm7ga#OpavoPojdme pic.twitter.com/QW83r0lxI9 — Slezský FC Opava (@sfcopava) January 4, 2021

„Čas na přípravu je krátký, takže v tréninkovém procesu budeme pokračovat v Praze. Narychlo se nám podařilo zajistit přípravu ve sportovním komplexu na Zličíně, kde tým v pondělí absolvoval dvoufázový trénink. Hráče máme pohromadě a věříme, že se tady vytvoří dobrá parta. Teď pracujeme na tom, abychom tady mohli sehrát i přípravné utkání," dodal s tím, že Slezané se vrátí zpátky do Opavy ve čtvrtek po obědě.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský teď musí přemýšlet, jak se vypořádat se změnou plánů.

Vlastimil Vacek, Právo

Tím nepřímo potvrdil, že ani Slavia s cestou do Portugalska, kde v hotelu Cascade ležícím na pobřeží Atlantiku abseolvovala v předchozích letech dvě vydařená zimní soustředění, už nepočítá a na jarní start ligy se bude chystat doma.

Samozřejmě s hráči, které si stáhla z libereckého hostování - tedy s útočníkem Júsuf Hilálem a se záložníky Jakubem Hromadou a Michalem Beranem. A pochopitelně s Van Burenem, který se vrátil z účinkování v Českých Budějovicích. K mužstvu se připojí i ukrajinský legionář Taras Kačaraba, který přichází z Liberce na hostování s další opcí. Dolaďují se už jen poslední detaily transferu a výše částky, kterou by Slavia v případě letního přestupu zaplatila. Podle kuloárních informací se licituje o sumě kolem 20 milionů korun.

Jarní akvizicí Slavie by se měl stát i třiadvacetiletý Alexander Bah, o kterého měl český mistr zájem už na podzim, když do West Hamu přestupoval Vladimír Coufal. Tehdy za něho Sönderjyske požadovalo 30 milionů korun, což se Pražanům zdálo příliš. Proto z transferu sešlo a na krajního obránce se musel narychlo přeškolit Lukáš Masopust.

Teď ovšem podle instagramového účtu Slaviabackstage, který má blízko k Tvrdíkovu vedení a jehož informace se takřka pravidelně naplňují, se o příchodu třiadvacetiletého obránce znovu intenzivně jedná. Dánský klub však za něho požaduje už 1,7 milionu eur, neboť Bah má na kontě první reprezentační start a první gól v dánské reprezentaci v utkání proti Švédsku.

Slavia ovšem hodlá sumu přes 44 milionů korun akceptovat, takže hráč by měl v nejbližších dnech přiletět do Prahy, kde by měl být po zdravotní prohlídce přestup stvrzen.

Vedle Baha a Kačaraby by měl do Slavie přijít i dvaatřicetiletý pardubický gólman Marek Boháč, který mezi tyčemi ligového nováčka vychytal na podzim pětkrát čisté konto a patřil k oporám týmu. V Edenu by plnil roli brankářské dvojky a kryl záda Kolářovi. Do Pardubic by měl naopak zamířit Jakub Markovič, který na podzim hostoval v Mladé Boleslavi.