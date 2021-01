Mladá Boleslav - Pardubice 4:1 Jirásek se v novém dresu hned trefil

Oba soupeři vystřídali během utkání maximální počet hráčů. Středočeši měli navrch, již do přestávky dvakrát skórovali a v závěru své vítězství ještě zvýraznili.

"Zápas nám ukázal, že hráči, kteří by si o místo v sestavě měli říct, zklamali. Nejsem spokojen s naší hrou, připadalo mi, že jsme si přišli zahrát, zatímco Boleslav chtěla vyhrát. Byli přímočařejší a my jsme si to komplikovali, celkově je pro mě utkání zklamáním," kritizuje v rozhovoru pro klubový web pardubický trenér Jiří Krejčí.