Slavia dala ruce pryč, Jablonec byla nejlepší volba, říká Smejkal

Chtělo vás více klubů, proč zvítězil právě Jablonec?

Cítil jsem z něj největší zájem. Volal mi pan Pelta hned po konci podzimní části s tím, že o mě stojí i trenér. Probíral jsem to i s rodinou a s dalšími lidmi a ti mi poradili, že to bude nejlepší volba. Mému agentovi se sice ozval i Liberec, nebo mně volal i pan Jarolím z Mladé Boleslavi, ale z Jablonce byl zájem největší.

Na podzim jste byl nejproduktivnějším hráčem druhé ligy s bilancí 4+9. Zvýšila váš kredit právě takhle produktivita?

Asi ano. U hráčů se počítají čísla a právě ona prodávají...

V první lize jste poprvé nastoupil v dresu Jihlavy už v prosinci 2017, byť jen na čtyři minuty. Věřil byste tehdy, že na další start budete čekat tak dlouho?

Upřímně ne. Věděl jsem, že Jihlava asi nebude hrát o vyšší příčky, ale nečekal jsem, že spadne a už vůbec ne, že se nevrátí zpátky do první ligy. Doufal jsem, že postoupí zpět. Ale pro mě v té době první liga byla, nechci říkat něco neuvěřitelného, ale moc jsem nad tím ani nepřemýšlel. V tu dobu jsem se pohyboval mezi juniorkou a áčkem, takže to bylo pro mě takový těžší období. Ale stále jsem doufal, že bych se mohl prosadit a dostat výš.

Zleva Martin Doležal, Michal Jeřábek a Tomáš Smejkal na tréninku fotbalistů Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Letos vám bude už 23 let. Cítil jste, že je nejvyšší čas?

Určitě byl už nejvyšší čas. Byl jsme tak domluvený i s Vysočinou. Měl jsem odejít už před půl rokem, ale to mě pan Vaculík (majitel fotbalové Jihlavy) nepustil. Měli jsme však i s trenérem Křečkem ústní domluvu, že půl roku ještě v Jihlavě strávím a pak mě pustí.

Před půl rokem jste měl odejít do Slavie?

Ano, mělo to tak být. Jen oni pak od toho dali ruce pryč.

V Jablonci každopádně máte asi větší šanci pravidelně hrát než ve Slavii, je to teď váš hlavní cíl?

Určitě. Chci se co nejdříve prosadit, abych se rozehrál. To je můj nejbližší cíl. Motivací pro mne je, že v Jablonci do velkého fotbalu vykročili i mí jihlavští předchůdci Lukáš Masopust a Honza Kopic.

Myslíte, že vám bude první liga sedět víc než druhá, která je víc o soubojích?

Myslím, že určitě. Druhá liga je opravdu důraznější.

Je to pro vás v novém klubu snazší, že v Jablonci působí i vaši bývalí spoluhráči z Jihlavy David Štěpánek či Jan Hanuš?

O něco snazší to je, ale i tak jde pro mě o něco nového. Je fajn, že alespoň někoho znám, ale je to furt nové prostředí, takže si na to budu muset zvyknout.