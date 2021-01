Revoluční příprava? Obavy jsou z terénů. Ďolíček bude zničenej, o tom nepochybuju, říká Klusáček

V prosinci delší dovolená, zkraje nového roku kondiční galeje. Následně i dvě soustředění v teple. Nejdřív v půlce února první mistrák. Zimní scénář, podle kterého tuzemské fotbalové kluby jely dlouhá léta, letos neplatí. Střídá ho extrémně krátká verze, pouhých 22 dnů. Druhá část první ligy začne přesně v půli ledna. S jakými očekáváními do ní vstoupí? Jsou větším strašákem terény nebo obavy, že hráčům dojdou v závěru jara „baterky"?

„Je to pro nás nový model, trochu experiment. Hráči si přes dovolenou pořádně neodpočinuli, teď ani pořádně nenatrénují," namítá trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Strach, že by tým jaro fyzicky nezvládl, nemám. Kluci budou v zápřahu, čeká nás jednadvacet zápasů. Budou ale rozloženy do relativně dlouhého období. Mám obavy o úplně něco jiného. Myslím, že největším problémem budou terény. Z hlediska zápasů i tréninků," tvrdí zase kouč Bohemians 1905 Luděk Klusáček.

Pro většinu hráčů i trenérů je současný stav velká neznámá. Zatímco v prestižních evropských ligách není zimní přestávka vůbec, a pokud ano, nijak dlouhá, v Česku desítky let létala vzduchem věta: Zimní dřina je zapotřebí, celé jaro z ní budou hráči čerpat.

Těm teď musí stačit necelých čtrnáct dnů. Například klokanům, kteří se sešli k prvním tréninku v novém roce v úterý, pouze deset. Už v sobotu je čeká generálka, o týden později na půdě Liberce zahájí jaro. Pro srovnání, v sezoně 2006/2007 čítala zimní pauza 96 dnů (viz tabulka).

Nejdelší zimní pauzy v české lize 96 dnů (sezona 2006/2007) 95 (2000/2001) 94 (1993/1994) 91 (2012/2013) 89 (2009/2010) 83 (2003/2004) 82 (1996/1997)

„Když jsem byl mladý, příprava v zimě trvala i tři měsíce. Je určitě příjemnější, že se teď nebude tolik běhat. Otázkou ale je, jestli nám nedojdou ke konci jara síly. Přece jen, byli jsme vždycky zvyklí nabrat v zimě sílu. Uvidíme, co to s námi nyní provede. Každopádně se budeme muset pořádně věnovat regeneraci," podotýká kapitán Bohemians 1905 Josef Jindřišek.

Problém možná ani není, že by fotbalisté jaro nezvládli, ale fakt, že kvůli pandemii koronaviru se protáhla uplynulá sezona. Hráči tak neměli ani v létě dostatečný prostor na odpočinek. Únava se může nastřádat...

Trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Vlastimil Vacek, Právo

„Spíš než fyzická únava může přijít ta psychická. V létě kluci neměli pořádnou dovolenou, byli jsme celý rok spolu. Proto jsem se jim snažil dát co nejdelší volno. Aby si odpočinuli od sebe, a hlavně od nás, trenérů," culí se Klusáček.

„Deset dnů potrénujeme a jdeme hrát. Jsem zastáncem tohoto modelu, je správně nastavený. V Německu jsem zažil krátké přípravy, nikomu na jaře baterky nedošly. Měl jsem kamaráda, fyzioterapeuta, který vedl i kondiční tréninky. Nechápal, proč v Česku dva měsíce dvoufázově trénujeme a pak jdeme do jara unavení. Jsem rád, že už tohle není pravda," pochvaluje si záložník Jablonce Václav Pilař, který prošel dvěma bundesligovými kluby Wolfsburgem a Freiburgem.

Vzhledem k rekordně krátké přípravě, částečně i kvůli pandemii koronaviru, drtivá většina klubů odřekla herní kemp v teple. Do zahraničí například poprvé nevyrazí Sparta ani Plzeň, která zvažovala kemp na Maltě.

„Rozhodli jsme se zůstat doma, protože i zde máme skvělé podmínky. Je tu vyhřívaná plocha, dvě přírodní trávy, umělá tráva, workoutové hřiště s kopcem na fyzické věci, kvalitní fitness zázemí. Nadstandardní úroveň," těší trenéra Viktorie Adriana Guľu.

Zatímco v předchozích letech měl se svými týmy v zimě prostor na pilování kondice, herních a taktických prvků, letos od toho musí ustoupit. Jaký program vlastně si pro své svěřence nachystal?

„V neděli jsme měli první trénink, následovaly různé testy, kde jsme si ověřili, jak na tom hráči jsou a měli o nich podstatné informace. Do sobotního přátelského zápasu s Hradcem Králové máme dvoufázové tréninky, pak už najedeme na ligový režim," uvádí slovenský trenér.

On i jeho trenérští kolegové mají obavy z terénů. Podmínkou pro udělení licence pro účast v nejvyšší soutěži je sice vyhřívaný trávník, nicméně ani ten v případě silného sněžení nepomůže. Na těžkých terénech se navíc rapidně zvyšuje riziko zranění.

„Hrajeme prakticky celou zimu. Trávníky se měnit nebudou, budou zničené. Situace je ale taková, doba si takový program vyžaduje," uvádí Trpišovský. „V Česku na tohle nejsme vybavení. Jediní, kdo mají vyhřívané tréninkové hřiště, jsou snad jenom Plzeň a Sparta. Jakmile hřiště zamrznou, je problém. Je otázka, kolik se toho dá odtrénovat na hlavním hřišti. U nás v Ďolíčku navíc hrají Pardubice, trávník se zničí, o tom vůbec nepochybuju," uzavírá Klusáček.