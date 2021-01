Plzeň - Hradec Králové 5:2 Navrátilec Šulc dvěma góly řídil vítěznou generálku Viktorie

Plzeň nastoupila bez několika tradičních členů základní sestavy. Chyběli Čermák, Ba Loua či Havel, místo kterého na pravém kraji netradičně nastoupil jinak levý bek Limberský. Viktoria, které patří po podzimu až deváté místo ligové tabulky, od začátku dominovala.

V 10. minutě se po centru hlavou prosadil Kaša a připsal si první gól v plzeňském dresu. V 33. minutě se znovu po centru trefil Ondrášek, s nímž si pak narazil Šulc a zvýšil na 3:0.

Ve 49. minutě si oba hráči spolupráci zopakovali a Šulc skóroval podruhé. Votroci poté dvěma brankami snížili, když se prosadil z penalty Dvořák a po něm Novotný. Z protiakce ale odpověděl střídající Matějka, další plzeňský navrátilec z hostování.

Viktoria vstoupí do jarní části ligové sezony příští víkend v Příbrami.

Votroci nastoupili hned po úvodních třech trénincích. „Už to, že nás Plzeň oslovila, že by s námi chtěla hrát generálku, je pro kluky uznání za to, co v podzimních utkáních odváděli. S Viktorkou se nám nepoštěstí hrát často, protože jsou geograficky dál a v tomhle období jsou většinou někde v teple," cení si neobvyklé konfrontace trenér Zdenko Frťala.