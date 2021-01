Jarolím si představoval návrat jinak, ale ze sestupu strach nemá. Ani nemohu, hráči by to vycítili

Generálka na ligové jaro mu tedy ani trochu nevyšla. Mladoboleslavští fotbalisté si k ní pozvali pražské Klokany, ale za 120 minut jim nedokázali dát gól a prohráli s nimi v zápase hraném na tři třetiny po čtyřiceti minutách 0:2. Jejich kouč Karel Jarolím, který v závěru podzimu vystřídal na trenérské lavičce Jozefa Webera, však panice nepropadá. A to přesto, že v sobotu vstoupí se svým týmem do jarní části soutěže na patnácté příčce tabulky. „Strach ze sestupu ale nemám. Věřím, že půjdeme nahoru,“ je si zkušený kouč jistý, že záchranářskou misi se Středočechy zvládne.

Nebude to ovšem pro mladoboleslavský tým snadné tažení. Po příchodu Jarolíma získal jediný bod za remízu v Opavě, takže od šestnácté příčky znamenající po skončení soutěže pád do druhé ligy ho dělí jen lepší skóre.

„Doufali jsme, že v posledních čtyřech kolech získáme víc bodů, což se bohužel nestalo," přiznal Jarolím v rozhovoru pro klubový web, že i on si představoval návrat do někdejšího působiště jinak. Nemile překvapen byl hlavně nedostatečnou kondicí svých nových svěřenců.

„Každý trenér má představu, jak by mělo být mužstvo připravené a jakým způsobem by mělo hrát. Nepátral jsem, co bylo před mým příchodem, ale podle mých představ to nebylo. Na fotbal, který chci praktikovat, je potřeba být připraven dobře i fyzicky," připomíná Jarolím, vědom si toho, že během krátké zimní přestávky moc času na odstranění restů v kondici hráčů neměl a nemá.

Zleva Martin Graiciar z Boleslavi a Petr Hronek z Bohemians.

Radek Petrášek, ČTK

„Kdyby trvala zimní příprava aspoň měsíc, dalo by se s mužstvem udělat víc. Ale je to tak, jak to je. Do momentální situace, v níž jsme, se dostali především hráči. Oni byli na hřišti, oni jsou nositeli výkonu. A nikdo jiný za ně ligu nezachrání. My jsme tu od toho, abychom je usměrnili, aby mezi námi vznikla vzájemná důvěra a my je přesvědčili o tom, že to, co po nich chceme, je správná věc," připomíná kouč Středočechů svým svěřencům, že boj o přežití nebude jednoduchý. Zvlášť když letos sestoupí přímo hned tři mužstva.

„Proto bude pro nás každý zápas velice důležitý. Když ale budeme pokračovat v cestě, kterou jsme započali, půjdeme nahoru. Cítím dobrou atmosféru a zájem kluků na sobě pracovat a zlepšovat se. Věřím, že boj o záchranu zvládneme," tvrdí čtyřiašedesátiletý Jarolím, který se před příchodem do Mladé Boleslavi už pomalu smiřoval s tím, že s trénováním skončí a na lavičce už se neobjeví.

Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím.

Vít Černý, ČTK

„Chybělo mi to, ale naučil jsem se bez trénování žít. Opravdu necítím potřebu něco někomu dokazovat. Myslím, že něco se mi podařilo, snad bylo víc toho podařeného než špatného. Ale na druhou stranu jsem si odpočinul, práce mě baví, cítím motivaci, chuť a energii," ujišťuje, že mladoboleslavské angažmá pro něho není řešením z nouze, ale výzvou, aby se Středočechy zachránil ligu.

Nové či staronové tváře v hráčském kádru by mu k tomu měly pomoci. Z hostování v Jablonci se vrátil Ladra, z Plzně přišel na výpomoc Řezník, který ovšem do utkání s Bohemians ještě nezasáhl, z Ostravy zase Jirásek. A po loňském těžkém zranění a následné operaci začal s přípravou lídr mužstva Matějovský.

Radim Řezník přicházející na hostování z Plzně se v sestavě Mladé Boleslavi v přípravě proti Bohemians ještě neobjevil.

fkmb

„Byl jsem v Boleslavi u toho, když Ladra přecházel do dospělého fotbalu. Za dobu, co jsem ho neviděl, vyzrál a věřím, že podzimní formu prodá a pomůže nám. U Jiráska uvidím až na hřišti, jakým bude přínosem, protože jen na fotbalovost spoléhat nemůže. U Matějovského je zbytečné mluvit o fotbalových kvalitách. Bude důležité, aby byl zdravotně v pořádku a byl připravený po fyzické stránce, protože může být naší prodlouženou rukou v kabině i na hřišti," hodnotí Jarolím hráče, kteří by měli Středočechům pomoci k ligové záchraně.

„Věřím v ni. Bylo by smutné, kdybych měl strach ze sestupu. Myslím, že bych ho nedokázal skrýt a hráči by ho vycítili," nechal se slyšet mladoboleslavský kouč před startem jara, do něhož vstoupí už v sobotu zápasem proti Brnu, které je na tom po podzimu stejně jako jeho tým. Také má jen devět bodů, ale vzhledem k horšímu skóre figuruje v tabulce až za Mladou Boleslaví.