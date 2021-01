Ostrava přivedla z Karviné Ndefeho, Sanneh uspěl na testech

Fotbalisté Ostravy získali z Karviné Gigliho Ndefeho. Baník podepsal s nizozemským obránce smlouvu do konce prosince 2023 s opcí. Slezany podle klubového webu posílil i gambijský bek Muhammed Sanneh, který uspěl na testech a v klubu bude hostovat do konce sezony s opcí na případný přestup.

Šestadvacetiletý Ndefe odehrál za Karvinou v lize 44 zápasů, v nichž vstřelil jeden gól. "Velká výzva! Děkuji Karviné za uplynulé období a za to, že mi dala šanci. Ale Baník je pro mě další krok dopředu v mé kariéře," prohlásil Ndefe.

"Moje první zkušenost s Baníkem? Fanoušci! Hned můj druhý zápas za Karvinou jsme proti němu hráli doma, a když jsem vyšel na trávník a viděl tribunu za jednou z branek plnou fanoušků, vůbec mě nenapadlo, že by mohli patřit k hostům. Neuvěřitelné. Doufám, že se budou moci brzy vrátit na stadion," řekl Ndefe.

Ostravanům se zamlouvá jeho možné využití. "Může hrát na obou krajích obrany, dokáže alternovat i v záloze. Můžeme ho využít skutečně na několika postech, je to rychlostní typ. Jsme přesvědčeni, že to znamená další zkvalitnění našeho kádru," uvedl sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann.

Dvacetiletý Sanneh do Baníku přišel z estonského Paide prozatím na hostování do konce jara, ale Ostrava má v rámci dohody mezi kluby i předkupní právo. "Ukázal své nesporné kvality a myslím si, že má Baníku rozhodně co dát. Věřím, že to na jaře potvrdí a že svou budoucnost spojí s Baníkem i v dalších letech," konstatoval Grussmann.

Sanneh má na kontě jeden start za gambijskou dvacítku, poslední sezony nastupoval v Estonsku.