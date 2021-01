Guľa: Deváté místo je neakceptovatelné, na jaře musíme ukázat všichni progres

Špatné výsledky s sebou přinesly vlnu kritiky, spekulovalo se o vašem odvolání. Jak jste situaci vnímal?

Jako logickou součást toho, v jak ambiciózním klubu mám možnost pracovat, a zároveň jako daň za podzimní výsledky, které nebyly dobré. Snažím se být disciplinovaný a v rámci toho příliš nevnímat mediální věci. Možná to lze nazvat mediální dietou. Potřebuji mít na hráče čistou optiku. Ale samozřejmě úplně se tomu nevyhnete, to je jasné. Konstruktivní kritiku přijímám, nemám s ní problém. Vlastně vás i posouvá dopředu.

Byl jste kritikou zaskočen?

Před příchodem do Viktorky jsem věděl, do čeho jdu. Jsem v klubu se skvělým zázemím, fanoušky, velkými úspěchy. To znamená větší drobnohled. Myslet si, že vás každý bude jen chválit, je nesmysl. Sám si na sebe vytvářím ten největší tlak, očekávám výsledek a ten prostě na podzim nebyl obrazem toho, co jsme chtěli, o co jsme se snažili, co jsme si představovali. To je realita.

Jak jste si vnitřně zhodnotil umístění po podzimu?

Naše umístění je neakceptovatelné z pohledu kvality kádru, energie vložené do mužstva, podmínek pro hráče a postavení klubu, které si svými výsledky a úspěchy v minulých letech vybudoval. Věřím, že nás to dostatečně vyrušilo, abychom vyskočili z určitých stereotypů a na jaře ukázali daleko víc směrem k našim fanouškům, ale daleko víc i směrem k sobě. Abychom změnili věci okolo, musíme nejprve změnit i sebe, tak to vnímám a cítím.

Po skončení podzimu jste si společně se sportovním vedením klubu udělali analýzu. Co vám ukázala?

Bavíme se a vyhodnocujeme věci průběžně. Nejde půl roku mlčet a pak řešit. Na závěr podzimu jsme provedli další důkladnou analýzu. V rámci ní jsme viděli jasné nedostatky v herních parametrech – nestabilitu v obranné fázi celého týmu a nízkou produktivitu na počet šancí, které jsme si byli schopni vytvořit.

Jak z toho ven?

Je potřeba větší zodpovědnosti, úsilí, ochoty jít na absolutní maximum ve všech okamžicích utkání. To se projevilo například v nevyrovnanosti a rozdílech v domácích a venkovních zápasech. Důležité je však na výsledky analýzy zareagovat. Nemá cenu jen vyprávět, ale hlavně pracovat a najít správné a účinné řešení. V tomto ohledu očekávám od nás všech progres, od hráčů, od realizačního týmu i od sebe. Jsem rád, že to klub vidí stejně a dal mi tuto šanci. Každá změna v nastavení je určitým testem, jestli budeme trpěliví, nároční, ochotní změnit se. Půl roku vše fungovalo, pak se přestalo dařit. Tento pád jsme si museli vyhodnotit a rozhodli se i pro změny, bylo nutné udělat něco jinak. V mnoha ohledech a faktorech ještě zpřísníme.

Z hostování se vrátili se Pavel Šulc s Lukášem Matějkou. Jsou oživením?

Když vezmu Pavla, je super, že si v mladém věku vyzkoušel angažmá jinde. Zjistil a porovnal si, co mu může Viktorka nabídnout za zázemí než jiný klub. Přišel úplně jinak nastavený než před rokem. To je ten důležitý proces. Věkový parametr přitom nerozhoduje, to zdůrazňuji, rozhoduje připravenost hráče. To samé platí pro Lukáše Matějku. I u něj cítím ochotu pracovat, otevřenost novým věcem a obrovský hlad. To vše jsou důležité předpoklady.

A týmem se připravují také Josef Koželuh s Václavem Míkou, kteří si tréninky s áčkem vyzkoušeli několikrát již v průběhu podzimu.

Systém práce je pro nás důležitý. Musíte se věnovat celému kubu, nejen výkladní skříni v podobě áčka. A to se zúročuje tím, že hráči nakouknou do ligového mužstva. O to se snažíme od prvního dne, pootevřít ty dveře. Ale zase jsme u připravenosti, jestli jsou ochotni pracovat pro klub. Zásadní věc. Pokud chtějí, my jsme jim otevření. Potřebujeme připravené hráče. Šanci kluci mají.

Na začátku týdne se podařilo dotáhnout příchod Šimona Falty. Bude už v o víkendu v Příbrami v základní sestavě?

Jsem za něj rád. Zajímavý hráč, po technické stránce i po stránce běžeckých parametrů a lidských hodnot. Věříme, že bude přínosem, rychle se etabluje v týmu. Je prověřený českou ligou, zkušený.