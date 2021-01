Potvrzeno. Mladý slávista Hellebrand bude na jaře pomáhat Opavě na cestě za záchranou

„Hodně jsem řešil, kde budu na jaře hrát, a rozhodl se pro Opavu. Zdejší angažmá pro mě dává vzhledem k dalšímu vývoji kariéry větší smysl. Cítil jsem velký zájem, klub o mě hodně stál,“ potvrzoval Patrik Hellebrand, který bude v jarních bojích o záchranu oblékat v novém klubu dres s číslem deset.

Na podzim hostoval Hellebrand ve Slovácku, nyní ho vymění za poslední tým ligové tabulky. S Opavou už absolvoval krátkou zimní přípravu a měl s ní odletět i na desetidenní soustředění do Portugalska, z něhož nakonec sešlo.

https://www.facebook.com/SlezskyFCOpava/posts/3618555341546405

Nyní bylo jeho půlroční působení ve slezském klubu stvrzeno i administrativně.

„Je to šikovný, technicky zdatný a rychlý fotbalista, který může hrát uprostřed středové řady i plnit roli dirigenta týmu. Pomůže nám svou kreativitou, útočníkům by měl vytvořit kvalitní servis,“ pochvaloval si na klubových stránkách sportovní manažer Opavy Pavel Zavadil.

„Výhodou je i to, že zde má rodinu, jeho taťka tady dříve hrál, takže zdejší prostředí velmi dobře zná, což také sehrálo roli. Dostane šanci a věříme, že ji chytne za pačesy a pomůže nám,“ dodal.

„Nebude to nic lehkého. Moc dobře si uvědomuji, že to pro mě i celý tým bude náročné, ale zároveň to vnímám jako obrovskou motivaci. Moc bych chtěl pomoct k záchraně Opavy v lize, protože nejvyšší soutěž sem patří,“ dodává mladý fotbalista, který v nejvyšší soutěži nastoupil zatím do 40 utkání, dal jeden gól a na dva přihrál.