Zaspala Sparta zimu? Kdepak, na trhu jsme a budeme aktivní, ujišťuje Rosický

Všechny ambiciózní kluby se posilují, fotbalová liga už v pátek ukončí kratičkou zimní přípravu. Jen na Letné je klid, na zajímavé posily zatím fanoušci marně čekají. „Přestupní okno se teprve otevřelo a potrvá až do 8. února. Na trhu jsme a budeme aktivní,“ ujišťuje sportovní ředitel Tomáš Rosický, že třetí tým tabulky a obhájce trofeje v MOL Cupu ani v zimě nespí.

Zatím jsou bez posil. Z hostování v Teplicích si stáhli záložníka Jana Fortelného, který ale ještě doléčuje zranění ze závěru podzimu.

„Hráčům, které tady máme, důvěřujeme. Ale to neznamená, že přestupové okno nevyužijeme. Očekáváme, že pohyb v kádru bude," poznamenává sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Sparta se na podzim po odmlce představila v pohárové Evropě, a tak se zvýšila také poptávka na její fotbalisty.

„Zájem o naše hráče byl díky účasti v Evropské lize okamžitý. Máme ale silného majitele, a pokud nedostaneme nabídku, která by nám vyrazila dech, tak nikoho nepustíme," zdůrazňuje Rosický.

Pro Evropu je kádr úzký

Cílem zůstává postup do pohárové Evropy, kádr však neustále decimují pozitivní testy na covid-19, početná marodka i časté tresty.

„O složení týmu pro jaro i další sezonu se bavíme neustále. Hlavně na postech, které potřebujeme posílit. Především mě zajímají hráči, kteří by mohli hned naskočit do základní sestavy," neskrývá trenér Václav Kotal.

„Situace se také odvíjí od spousty absencí. Pokud chceme hrát i nadále v Evropě, pro mě je kádr úzký," poukazuje kouč.

Kdy se vrátí Hložek?

Mužstvo výrazně oslabila dlouhodobá absence rozjetého teenagera Adama Hložka.

„Poslední zpráva od lékařů říká, že by se Adam mohl vrátit do přípravy koncem ledna, začátkem února. Zatím trénuje, jen co může. Chybí nám soubojoví hráči, hlavně za počasí, jež teď panuje. Uvidíme, jak se s tím vyrovnáme. V Ostravě snad už budou k dispozici Trávník a Karabec," avizuje Kotal před nedělním duelem na Baníku.

Fotbalista Sparty Adam Hložek během ligového utkání s Jabloncem.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě o Trávníka je spolu s gólmanem Holcem údajně zájem v Polsku.

„Zprávy o Trávníkovi musím dementovat. Holec na podzim nechytal, navíc ani předtím v Žilině. Potřebuje herní vytížení. Díváme se eventuálně na vhodný klub, kdyby odcházel. Dominik jednoznačně ukazuje svoji kvalitu, proč přicházel. Nadále si myslíme, že ve Spartě může chytat. Zvýšil konkurenci na Heču a Nitu. A viděli jsme, jak se pak vyprofiloval Florin," chválí Rosický rumunského brankáře.

Na druhý Jablonec ztrácí Sparta bod, k dobru má odložený zápas v Opavě.

