Chtěl ho Liberec, Malinský však míří do Mladé Boleslavi

Jednou z variant byl pro 29letého hráče návrat do Liberce, z něhož v létě do Edenu přestoupil. „S Malinou probíhala delší debata na téma my a on. Mluvil i s vedením v čele s panem Karlem (majitel Liberce) a bavili jsme se o tom i se Slavií. Nakonec to téma nějakým způsobem vyšumělo," prozradil kouč Liberce Pavel Hoftych.

Právě pod ním se v uplynulé sezoně stal jedním z nejlepších hráčů ligy a na konci července přestoupil do mistrovské Slavie. S týmem Jindřicha Trpišovského podepsal smlouvu do června 2023.

„Můj cíl je ze začátku podívat se v nějakých zápasech na hřiště. Třeba se zabydlím v základní sestavě, hrozně moc bych si to přál," prohlásil tehdy.

V sešívaném dresu však na podzim odehrál jen sedm zápasů, celkem 232 minut. 130 za tři utkání v Evropské lize a zbytek nastřádal ve čtyřech startech v české nejvyšší soutěži. Už jako hráč Slavie pak na podzim nakoukl i do národního týmu.

Nyní by měl pomoci nastartovat Mladou Boleslav, která je po podzimní části zatím na patnáctém místě. V české nejvyšší soutěži Tomáš Malinský odehrál 137 zápasů, ve kterých vstřelil 14 branek a na 15 jich nahrál.