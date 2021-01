Odflákli to, schytají to, sliboval rozčarovaný teplický kouč Kučera do debaklu

Zvlášť, když v závěru podzimu se jeho tým zvedal, pod Kučerovým vedením posbíral deset bodů a z bezprostředního pásma ohrožení unikl.

„Nechci se mi věřit, že by sebeuspokojení z posbíraných bodů mohlo sehrát nějakou roli. Naopak jsme si říkali, že podzim jsem sice zakončili dobře, ale že stejně dobře musíme vykročit do jarní části. Však si to také hráči za odevzdaný a odfláknutý výkon slíznou," sliboval teplický kouč svým svěřencům, co je na prvních trénincích čeká.

„Však ono bylo v kabině dusno už o přestávce, když jsme prohrávali o tři góly. Prvních patnáct minut jsme snad ještě Jablonci stačili, ale pak jsme úplně vypadli ze hry a góly si dávali sami," přidával se k trenérovi zkušený Ondřej Mazuch, který měl dirigovat nově poskládanou teplickou obranu, ale na trávníku hořel a chyboval stejně, jako jeho spoluhráči.

Hráli jsme komplikovaně, přiznal Mazuch

„I nové složení defenzivy mohlo sehrát roli. Vždyť já jsem v Teplicích týden i s cestou. Podstatnější ale bylo, že zatímco my jsme hráli příliš komplikovaně, prohrávali jsme osobní souboje, od protihráčů jsme byli daleko a neměli jsme proti ani odražené míče, Jablonec dokázal hrát jednoduše a lépe se přizpůsobil i terénu," shrnoval Mazuch příčiny lekce, kterou „skláři" dostali a která naopak dostala jabloneckého kouče Petra Radu na vlnu euforie a jarního optimismu.

„Aby ne, pětibranková výhra venku hřeje. Zvlášť, když jsme netušili, jak na tom po krátké zimní pauze jsme, zejména po kvalitním a sebevědomém výkonu, který jsme předvedli," kvitoval vítězství, díky níž jeho tým potvrdil postavení na druhé příčce v tabulce a vysoké ambice naznačované už v průběhu podzimu.

Zleva Šimon Gabriel z Teplic a Martin Doležal z Jablonce.

Ondřej Hájek, ČTK

„Mistrovské tedy rozhodně nejsou, protože Slavia s miliardovým rozpočtem je v naší lize dominantní. Navíc je odehráno teprve patnáct kol, takže liga ještě není ani v polovině. Kondice nám ale vydržela, na hráčích jsem viděl, jak jsou na zápas natěšení a jakou chuť v sobě mají," připomínal Rada, že na titul jeho Jablonec nemyslí, ale účast v pohárové Evropě je jeho cílem.

„Hlavně ale chceme dělat radost lidem i sami sobě. A pokud to půjde, pokračovat i v sérii," připomněl už osmý zápas bez prohry, který má jeho tým na kontě.