V závěru jsem věřil, že zápas zlomíme, přiznal Klusáček. Mosqueru už neřešil

Klusáčkův tým za soupeřem v první půli zaostával a od 13. minuty i prohrával po šťastné trefě Mosquery. Mimochodem kolumbijské eso minulé jaro v Ďolíčku trénovalo, jenže v létě Mosquera odešel právě do Liberce a s Klokany se neloučil právě v dobrém. Vracel se k tomu v kabině před vzájemným soubojem ještě? „Vůbec ne. Vyřešilo se to v létě a už jsme to vůbec neřešili," řekl Klusáček.

„Celkově si myslím, že bod odpovídá průběhu hry. Liberec měl vstup do zápasu, jaký jsme očekávali. Tedy hrál jednoduše a nakopával míče dopředu na Rabušice a Rondiče. Vytěžili z toho branku po naší chybě," konstatoval Klusáček.

Fotbalista Jhon Mosquera z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Nakolik inkasovaná branka jeho tým v první půli ovlivnila? „Na podzim nás to potkalo celkem často. Nechci říct, že jsme si na to už trochu zvykli, ale myslím si, že nás to nepoznamenalo. Spíše jsme se nemohli srovnat s hrou. Nákopy byly do prostoru, kde to měli pod kontrolou stopeři. Šlo o lehké pozice, kdy byli čelem k míči, ale většinu soubojů jsme prohráli. V tom byl problém," zhodnotil 53letý kouč.

Klokani byli po pauze mnohem nebezpečnější než v úvodní části. Vyrovnal Pulkrab a hosté si vytvořili i šance na druhý zásah. „Ani jeden gól však není úplně špatný. Očekávám, že až získáme další body, mužstvo se zklidní a produktivita se bude lepšit. Je dobře, že se trefil útočník. Věřím, že se k Matějovi přidá ještě Tomáš Necid i David Puškáč, který se dostal do velké příležitosti hlavou, a i po následném rohu před gólem zakončoval on," poznamenal Klusáček, jemuž se povedlo dvojité střídání po hodině hry. Právě Puškáč šel na plac za Necida a Květ za osmnáctiletého Nováka, který hrál potřetí v základu.

„Pro něj je každý zápas obrovská zkušenost, obzvlášť když nastoupí od začátku zápasu. Předpoklady má, ale samozřejmě je ještě před ním kus práce a bude záležet na něm, jak se s tím srovná," pověděl Klusáček. Severočeskému týmu podle něj uškodil i užší kádr.

„Ve druhém poločase jsme i díky nějakým personálním problémům Liberce hru ovládli, soupeře to trochu poznamenalo. Když se podívám na jejich soupisku, mají tam jedenáct dvanáct kvalitních hráčů, ale mají trochu starosti s vystřídáním, a to je malinko poznamenalo. Věřil jsem, že v závěru můžeme utkání i rozhodnout, ale opakuji, že bod odpovídá průběhu hry," uzavřel Klusáček.