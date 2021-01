Utne bídu Dočkal, nebo žolík? Rosický má penaltový tip na Baník

Zatracené penalty. Jako by nestačilo, že v době covidové trenéři do poslední chvíle nevědí, koho budou mít na zápas opravdu k dispozici. Fotbalové Spartě vyvstal další problém. Koho určit na případný pokutový kop. V sezoně dostala výhodu exekuce celkem osmkrát, uspěla však pouze jednou! Gól dal jen Bořek Dočkal, který ovšem také dvakrát neuspěl.

Generálka s Českými Budějovicemi byla pro penaltové trápení charakteristická. Libor Kozák za bezbrankového stavu neproměnil pokutový kop, jediný gól v závěru tedy stačil Jihočechům k vítězství.

„Penalty? Už je to trochu frustrace. Střelci se vystřídali, pomalu nevíme, koho na ně poslat," ulevil si trenér Václav Kotal.

Porážka v přípravě samozřejmě tolik nebolí. Ztráty bodů v ligové tabulce jsou mnohem citelnější.

Letenští si mohou zoufat, kde mohli být, kdyby Lukáš Juliš za bezbrankového stavu proměnil penaltu v derby se Slavií (0:3) a Bořek Dočkal jí nepohrdl v zápase s Libercem (1:1).

Během kratičké zimní přípravy vedle Kozáka pohořel také Filip Souček. Je tedy hádankou, kdo by se případné exekuce chopil v nedělním ligovém duelu na Baníku.

„Naše penaltová série je bez debat unikátní. Mohli jsme mít více bodů, kdybychom pokutové kopy proměnili. Penalty ale nejsou něco, co mi dělá vrásky. Neočekávám, že se bude vybírat dál a dál," avizuje sportovní ředitel Tomáš Rosický.

S kým asi jedná...?

„Předpokládám, že jeden hráč prokáže velké sebevědomí, vezme si míč, promění a bude dávat i dál. Mám tip, kdo by to měl být. Ode mě to ví a očekávám, že případnou penaltu v Ostravě promění," usmívá se bývalý kapitán národního týmu.

Jestli má na mysli kapitána Dočkala, nebo nějakého jiného žolíka, Rosický neprozradí.

„Měli jste se Tomáše zeptat. Já ani nevím, s kým jedná," směje se trenér Václav Kotal.

„Penalty samozřejmě trénujeme. Kluci mají na tréninku deset patnáct minut pro sebe a trénují je. V utkání vždycky záleží, jak se hráči daří, jak si věří. Já můžu exekutora nařídit, když ale hráč nepromění, bude se hledat alibi, že jsem to nařídil já. Vycházíme z toho, že kvalita ve Spartě je taková, že pokud si hráč věří, my mu věříme taky," zdůrazňuje Kotal.

Penaltový problém přišel po letním odchodu specialisty Guélora Kangy. Za dva a půl roku v rudém dresu kopal v lize 16 penalt a selhal jen jednou, když ho na Slovácku převezl Matouš Trmal.