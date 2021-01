Příbram - Plzeň 0:0 Horváth si splnil přání jen napůl, ale bod bere

Porazit „svoji“ Plzeň, to bylo přání dlouholeté opory Viktorie a nyní kouče Příbrami Pavla Horvátha. Splnil si ho napůl. Po bezbrankové remíze má bod. A bere ho, vždyť Plzeň domácí přestřílela, přehrála, o její převaze svědčí i poměr rohových kopů 16:3 v její prospěch. Domácí podržel i vynikající gólman Kočí.

Zápas u říčky Litavky začal zostra. Nejprve si musel Kočí poradit s nepovedeným centrem či spíše střelou Kayamby. Vzápětí poslal Hejda ostrým, ale čistým skluzem na zmrzlý trávník Rezka, který musel střídat. Domácímu kouči Horváthovi zatrnulo, když po vzdušném souboji s Faltou zůstal ležet na trávníku Tregler.

Právě on měl první šanci domácích, po trestném kopu Nového, ale jeho pokus srazila obrana hostí na rohový kop. Nečekaně brzy musela střídat i Plzeň, když na zmrzlém terénu utrpěl svalové zranění Hejda.

Pro zraněného Jana Rezka z Příbrami skončil zápas s Plzní už v sedmé minutě.

Vlastimil Vacek, Právo

Favorizovaná Viktoria převzala iniciativu, ale proti obraně domácích se nedokázala dlouhé minuty prosadit. Kouč Horváth postavil vedle sebe trojici uzdravených stoperů Tregler, Soldát, Kingue a ti fungovali velmi dobře. Domácí čekali na brejky, jeden jim nabídl chybnou rozehrávkou Kingue, ale Pilík neměl proti zformované obraně sám šanci a následný pokus o kombinaci skončil neúspěšně. Po necelé půlhodině znovu zahrozila Příbram, Pilík však pálil těsně vedle levé tyče Hruškovy branky. Na druhé straně neuspěl Kalvach. Hosté pak nevyužili špatné vyběhnutí Kočího. Ten pak zlikvidoval i tutovky Falty a Kaši.

Čermák nedal penaltu

O přestávce musel zůstat v kabině další plzeňský zadák Limberský. Dlouhé minuty však Viktoria nepustila Příbram ani k půlící čáře, žádnou šanci si však nevytvořila. Naopak když se domácí dostali z plzeňských kleští, vyslal první střelu domácích mezi tyče Kingue, Hruška míč jen vyrazil, ale Voltr ho z úhlu do sítě nedostal. To se později nepovedlo ani Zorvanovi. Příbram byla při svých výpadech nebezpečnější, ale nedokázala účinně zakončit, což platilo o Novém.

Plzeň se nadechla k dalšímu náporu, na jehož konči byla hlavička Čermáka do břevna po centru Kaši. Plzeňský záložník vnesl do hry svého týmu nápady i lepší zakončení. O chvilku později trefil z trestného kopu zeď, ale za druhou ránou se Kočí jen ohlédl, těsně minula jeho branku. Rozhodnutí mohlo přijít pět minut před koncem. Soldát ve skluzu poslal na trávník Matějku a sudí Orel po shlédnutí videa ukázal na značku pokutového kopu.

Martin Nový (vlevo) z Příbrami a Pavel Šulc z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže Čermák poslal míč těsně vedle levé tyče. Naopak to mohli být domácí, kdo byl blízko ke vstřelení gólu. Vávra však z úhlu Hrušku přesně nepřehodil a Hájek jako by se lekl prostoru před sebou a nechal si míč vzít. Bod však byl pro Příbram skvělým vstupem do nového roku.