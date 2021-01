Limituje nás finální řešení akcí, litoval po remíze se Spartou trenér Baníku Kozel

Sparta přijela z různých důvodů oslabená, je z tohoto pohledu bod ztrátou?

Před utkáním by pro nás ten bod možná nebyl špatný. Ale vzhledem k tomu, že jsme měli šancí více a že jsme byli možná i herně lepší, mě mrzí, že jsme tu branku nevstřelili. Protože když chcete vyhrát, tak musíte ten gól dát.

Od hráčů vyžadujete kombinační hru po zemi, jak složité bylo takto hrát v tomhle mrazivém počasí a na tvrdém terénu?

Hřiště nebylo ideální už včera kdy jsme tady trénovali na sněhu. Ale utkání ukázalo, že se kombinačně i na tomto terénu chvílemi hrát dalo. Samozřejmě ten terén není jednoduchý a nechcete udělat nějakou zásadní chybu, která by mohla rozhodnout utkání. Myslím, že jsme se s tím nepopasovali úplně špatně.

Zleva Nemanja Kuzmanovič z Ostravy a Dávid Hancko ze Sparty.

Petr Sznapka, ČTK

Spartu jste místy přehrávali, ale některé ofenzivní akce jste nevyřešili nejlépe, proč?

Limituje nás finální řešení akcí, to je naší slabinou, a nejen v tomto zápase. Nedali jsme branku, proto nemůžu být s ofenzivou spokojený. V poli to bylo slušné, byly pasáže, kdy to bylo dobré, pak zase třeba chvíli horší.

Proč schází přímočarost?

Byly chvíle, kdy si to o střelu říkalo a je na hráčích, jak se v té dané vteřině rozhodnou. Každá situace nabízí jiné řešení, nám ale nejvíce scházelo více takových přihrávek, jakou dal třeba Tetour v první půli De Azevedovi. Byly tam další dvě tři podobné příležitosti, kdy šlo dát ten balon do toho nejvíce nebezpečného prostoru. Ale my volíme spíše zpětnou přihrávku, která tak nebezpečná už není.

Na hrot jste místo Zajíce, či Potočného postavil Kuzmanoviče, který šel dolů jako první střídající až v 77. minutě. Nechtělo to oživit dříve?

Nestřídali jsme poměrně dlouho, protože mužstvo fungovalo a nebyl důvod do toho sahat. Ke konci už jsme ale cítili, že by to chtělo čerstvé hráče. Rozhodli jsme se správně, Kuzma odehrál slušné utkání a splnil to, co jsme po něm chtěli.

Zleva Ladislav Krejčí ze Sparty a Jiří Fleišman z Ostravy.

Petr Sznapka, ČTK

Nejlepšího střelce Sparty Juliše jste takřka nepustili do šance. Jste spokojený s defenzivou?

Defenzivně jsme zápas zvládli dobře, důležité bylo i to, že jsme moc nepustili do hry Bořka Dočkala, nahoře pak nemají takovou podporu.

Ve středu hostíte v dohrávce 8. kola Slovácko, dá se se vzhledem k náročnému programu čekat rotace v kádru? Třeba i nasazení Ndefeho od začátku?

Máme více utkání před sebou, takže určitá rotace očekávat se dá.