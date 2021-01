Viktoriáni nechápali, jak mohli v Příbrami nevyhrát

Šulc se vrátil z hostování v Českých Budějovicích, i když je plzeňským odchovancem, teprve v neděli dostal šanci v základní ligové sestavě. „Za debut jsem rád, ale remíza tomu dala divnou pachuť. V Příbrami jsme měli vyhrát, s tím jsem šel i na hřiště, nějakou nervozitu nebo něco jiného, než tři body jsem si nepřipouštěl. Šance jsme měli, jejich gólman v první půli zázračně chytil šance Kašovi a Faltovi, pak jsme nedali penaltu," litoval čerstvě dvacetiletý Šulc.

Sám k sobě byl kritický. „Ode mne toho mělo být na hřišti víc. Především jsem měl dávat lepší přihrávky a centry, ale to nejen já. I po vystřídání jsem věřil, že vyhrajeme. Aleš Čermák, který přišel místo mne, trefil hned břevno, a když šel na penaltu, vůbec jsem nepochyboval. Říkal jsem si, že vyhrajeme 1:0 a jdeme od toho, bohužel ji nedal. To se stane, ale tři body jsme měli získat i tak," dodal smutným hlasem.

Pavel Šulc z Viktorie Plzeň během utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Záložník Šimon Falta přišel krátce před lednovým startem ligy z Olomouce. Sedmadvacetiletý halv už oblékl reprezentační dres. Ani on nebyl se svojí premiérou v červenomodrém dresu spokojený. „Přijeli jsme pro tři body, to se bohužel nepovedlo. Určitě nepropadáme beznaději, ještě máme před sebou spoustu zápasů. Sám jsem měl velkou šanci, ale chyběl mi větší klid v zakončení. Kdybych dal gólmanovi balon mezi nohama nebo po zemi, určitě by skončil v bráně. Chyběla nám efektivita. Kdybychom dali jednu šanci, vyhráli bychom," litoval Falta.

Šimon Falta (vlevo) z Viktorie Plzeň a Jaroslav Tregler z Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

„S novými spoluhráči hrál poprvé. „Pořád si na sebe zvykáme, ale věřím, že zápas od zápasu to bude lepší," přál si. Na přírodní podmínky byl podle něj trávník dobře připravený. „Do poslední minuty jsem věřil, že vyhrajeme, na terén se vymlouvat nemůžeme. Bohužel dva body jsme ztratili," dodal.

Smolařem zápasu byl Aleš Čermák. Kvůli zdravotním problémům nestihl celou, velmi krátkou přípravu, proto šel na hřiště až po hodně hry. Mohl ale rozhodnout. Hned po příchodu trefil hlavou břevno a v samém závěru neproměnil penaltu... Domácí hráči v době, kdy sudí Orel zkoumal video, rozryly penaltový puntík. Čermák si na něj položil míč, a pak začal terén ušlapávat.

Aleš Čermák z Viktorie Plzeň neproměňuje penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Měl to udělat obráceně, urovnat si terén, a pak teprve si položit míč," našel jednu z příčin, proč míč minul branku, kanonýr Horst Siegl v televizním studiu. A aby si Čermák vypil kalich hořkosti do dna, dostal čtvrtou žlutou kartu, takže proti Pardubicím bude chybět. I když mu kouč ani spoluhráči nic nevyčítali, po utkání mu do řeči nebylo. Ani on nechápal, jak je možné, že Viktoria nemá tři body, ale věděl, že i kvůli němu...