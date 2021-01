Chyběla nám agresivita, s jakou jsme hráli proti Spartě, vysvětloval porážku Stronati

Na konci prvního poločasu se stoper Baníku Patrizio Stronati dostal do velké šance hlavou, ve druhém poločase parádní střelou přes hlavu dokonce poslal balon do branky Slovácka. Ani jedna situace ale nakonec gólová nebyla, protože obě situace skončily ofsajdovým postavením spoluhráčů. Baník doma v dohrávce 8. kola podlehl v souboji o čtvrtou příčku Slovácku 1:2. „Brali jsme tu dohrávku jako zápas k dobru v tabulce, ale nezvládli jsme to. Slovácko nám uteklo na pět bodů, což je špatně a mrzí nás to," litoval Stronati.

V neděli jste dokázali Spartu přehrávat, proti Slovácku jste se ale nedokázali dostat do hry. Co se změnilo?

Změnilo se to, že Slovácko na nás naběhlo, bylo agresivnější a my jsme se jim v tom nedokázali vyrovnat. Prohrávali jsem souboje, neměli jsme odražené balony, a tím jsme se dostávali pod tlak. Špatně jsme si i přihrávali, i já jsem tam jednou čistý balon místo na spoluhráče poslal soupeři.

Neměli jste těžké nohy po Spartě?

Samozřejmě, že ten program je náročný. Ale máme široký kádr, tréninky k tomu programu uzpůsobené tak, abychom to zvládli. Trenér se nás ptá, jak se cítíme a všichni jsme řekli, že dobře, takže si myslím že fyzicky jsme byli v pohodě.

Vstřelil jste ve druhé půli krásný gól, který ale neplatil. Už víte, kdo byl ofsajdu?

Nevím, kluci pak říkali, že asi Pepe (Mena). Ale když tu byl VAR a viděli ofsajd, tak to ofsajd prostě byl. Škoda.

Na branku jste ale vystřelili jen jedinkrát, zatímco soupeř sedmkrát. Proč?

Tohle je to špatné. Na domácím hřišti bychom měli mít lepší statistiku, to nás trochu asi brzdí. Jsou situace, kdy můžeme vystřelit, ale snažíme kombinovat a do zakončení se nakonec nedostaneme. Přitom se míč po střele se to může odrazit, nebo z toho může být roh. Musíme se tam více tlačit. Jedna střela je málo.

Zleva Gigli Nsungani Ndefe z Ostravy a Jan Kalabiška ze Slovácka.

Vladimír Pryček, ČTK

Proč máte takové výkyvy ve výkonech?

Sám si to nedokážu vysvětlit. Přijede Sparta a odmakáme to. Za tři dny je další zápas a ... Nevím, nehráli jsme tak agresivně jako proti k Spartě. Někdy se daří, jindy ne, ale musíme soupeř dostat pod tlak, být důrazní v soubojích. To nám dnes chybělo.

Když se leden Baníku nepovede, je možné že na konci přestupního období odejdete?

Na to vůbec nemyslím. Věřím, že se nám leden povede. Máme další tři zápasy, ve hře je devět a věřím, že je můžeme zvládnout. Na odchod nemyslím. Je to uzavřené, jsem v Baníku a pro mě jsou teď důležité ty nadcházející tři zápasy.