Opavě scházel trenér Kováč i produktivita. Sparta vyhrála nezaslouženě, má jasno brankář Fendrich

S trenérem Radoslavem Kováčem kvůli pozitivního testu na covid-19 jen u televize, ale s o to větším odhodláním vyrukovali na fotbalovou Spartu v dohrávce 13. kola Fortuna ligy hráči Slezského FC. Herně trenéra potěšili, výsledkově ovšem ne. Poslední Opava podlehla týmu z pražské Letné 0:3 a připsala si osmé utkání bez výhry v řadě.

„Ten výsledek vůbec neodpovídá tomu, co se na hřiště dělo. Minimálně bod jsme si zasloužili," hořekoval útočník Opavy Tomáš Čvančara, jenž se do zápasových statistik zapsal jako střelec branky. Bohužel ale vlastní. V 73. minutě usměrnil do vlastní sítě centr Bořka Dočkala od rohového praporku.

„Vůbec nic jsem neviděl. Dva spoluhráči přeběhli přede mnou a byl tam i hráč Sparty. Jen jsem cítil, že mě balon trefil do stehna a pak jsem už jen viděl, že je v bráně," popisoval smolný moment Čvančara.

Sparta šla do vedení ve 3. minutě, kdy centr Moberga Karlssona přizvedl mimo dosah Viléma Fendricha nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš. Možnost zasáhnout neměl opavský brankář ani při dalších dvou gólech. Na vlastní gól nestačil zareagovat, u třetí branky, kterou dal Srdjan Plavšič v 90. minutě konečnému výsledku až příliš krutou podobu, se nestihl přesunout od tyče k tyči.

Fotbalisté Sparty se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Rozhodla jednoznačně efektivita. My jsme šance bohužel nevyužili, naopak Sparta i s velkou porcí štěstí góly dala. Vyhrála podle mě nezaslouženě," hodnotil utkání Fendrich.

Domácí Spartu přestříleli

Slezané favorita, kterému podlehli podvanácté v řadě, přestříleli 7:3. Častěji drželi i míč na kopačkách. V obou poločasech ovládali hru přibližně šedesát procent času. „Hrajeme určitě lépe, i do předfinální fáze se dostáváme lépe než tomu bylo na podzim. Ale na posledních dvaceti metrech nejsme tak dobří a efektivní, jak chceme být. Kdybychom dali gól, určitě by nám to psychicky hodně pomohlo," přemítal opavský brankář.

Zleva Andreas Vindheim ze Sparty a Matěj Helešic z Opavy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Nemocného trenéra Opavy „zastoupil" ostřílený Alois Skácel, který je oficiálně hlavním trenérem ligového týmu. Důvod je prostý, Radoslav Kováč zatím nemá dokončenou nejvyšší trenérskou licenci. „Bylo nešťastné, že trenér před utkáním vypadl, ale byl s námi byl ve spojení. Pokyny nám předal. Takže to větší problém není. Víme, co máme hrát," popisoval útočník Čvančara.

„Fotbal je o gólech a o tom, jak se chováš ve vápně. Byli jsme Spartě rovnocenným soupeřem, nutili jsme ji k chybám, ale v efektivitě nás jasně předčila. Pokaždé, když se dostala k nám do vápna, tak z toho byl gól. My jsme byli naopak zcela nedůrazní," řekl Skácel.