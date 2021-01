Je něco špatně, když je nejmladší jedním z nejlepších hráčů, láteří Kotal

Zisk tří bodů je podstatný, Sparta se díky nim dotáhla na úroveň druhého Jablonce. Předvedený výkon je ovšem před domácími duely s Mladou Boleslaví a Bohemians varovný.

„Uhráli jsme aspoň druhou nulu v řadě. Já doufám, že i hráči si uvědomí, že tímto způsobem bychom těžko pokračovali s kvalitnějším soupeřem. Musíme taky respektovat výkon domácích. Hrají o život, jsou na posledním místě a nedají nám nic zadarmo. Buď se s tím vypořádáme, nebo ne," kaboní se v rozhovoru pro klubový web trenér Václav Kotal.

Další pozitiva se hledají těžko. Jedno však přece. Den před svými čtvrtečními 18. narozeninami odehrál svůj teprve druhý ligový duel stoper Martin Vitík. A stejně jako při nedělním debutu v Ostravě přispěl k udržení čistého konta.

„Soupeř hrál důrazně a nám tenhle styl fotbalu moc nesedí. Když vidíte na mužstvu, že jeden z nejlepších hráčů je nejmladší Vitík, tak je něco špatně," kritizuje Kotal a chválí zároveň.

„Snažíme se s hráči pracovat. Někteří se vracejí po zranění. Nemáme to jednoduché, dvě utkání po sobě nehrajeme ve stejné sestavě. Složitá situace nás ale určitě neomlouvá. Některé situace řešíme naivně a špatně," láteří kouč.

V mládeži byl všude lídr

Sparta řeší problémy se stopery několik sezon. A vzhledem k dlouhodobému zranění Štetiny a zdravotním trablům Hancka s Čelůstkou se s nimi pere dál. Mladý Vitík je vítanou eventualitou.

Martin Vitík (vlevo) ze Sparty a Lorenzo Colombo z AC Milán

Vlastimil Vacek, Právo

„Je dobře nastavený vnímat hru, trenéry a spoluhráče. Všude, kde působil, byl lídr týmu. Třeba u mě v reprezentaci je kapitán, stejně jako v devatenáctce Sparty. Vždycky hráč, na něhož se můžeš v každé situaci spolehnout. Navíc je schopný jít do diskuse s trenérem, v tom je obrovsky silný, což je i faktor rozvoje hráče, který je strašně důležitý. Martin ho má," líčí trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek pro O2 TV Sport.

„Když Vitík přicházel, byl střední záložník. Honza Kopáňko, trenér sparťanské U19 se rozhodl, že ho dá na pozici stopera. Martin souhlasil a vnitřně to přijmul. Myslím, že právě proto je i jeho rozehrávka z pozice stopera hodně slušná," dodává Holoubek.

🥳 Už je dospělý! Osmnácté narozeniny slaví náš odchovanec Martin Vitík! 🎂 Všechno nejlepší, @vitik_martin, hodně zdraví a ať čistá konta naskakují dál! 👏 #acsparta pic.twitter.com/vrJ5JA1Wez — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 21, 2021

Nebál se soubojů a vyhrával je

Konstruktivní rozehrávku Kotal po svých stoperech samozřejmě požaduje.

„Vitík ukazuje, že může být pevným členem základní sestavy. Prakticky patřil k nejlepším hráčům, co se týče soubojů. Chodil do nich, vyhrával je a jeho hra vynikla. My ale chceme i zakládat útoky a kombinaci, což se nám nedařilo. Jde také o otázku odvahy hráčů. Nikdo nechce udělat chybu. Musí to hráči vzít na sebe, jiná možnost není," zdůrazňuje Kotal.

Holoubek z mládežnických výběrů Vitíka dobře zná. Věří, že sázka na něj se Spartě brzy vrátí.

„Je schopen si přidávat. Chodí první na hřiště, odchází poslední. Věnuje se svému tělu, spolupracuje s fyzioterapeuty, s kondičními trenéry. Je tak dobře nastavený od rodiny, že chce být nejlepší a dělá pro to maximum," kvituje Holoubek.