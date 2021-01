Jablonec těží ze Zeleného univerzality. Předehnat Slavii by bylo hezké, zasní se toho času stoper

Jak došlo k tomu, že jste začal hrát ve středu obrany?

Měli jsme nějaké absence kvůli kartám a lehké marodce. A jelikož se po zranění zrovna vracel Vojta Kubista, trenéři se mě zeptali, jestli bych raději hrál stopera nebo ve středu zálohy. Shodli jsme se, že on by raději hrál v záloze a já byl pro stopera. Upíchli nás tam, vyhráli jsme v Liberci, a od té doby se daří, neprohráli jsme.

Trochu mě překvapuje, že jste si nevybral druhou možnost, když si vzpomenu na váš skvělý výkon v záloze na hřišti Interu Milán v Lize mistrů v dresu Slavie.

No jo, tam mě trenér překvapivě dal a celkem se to povedlo. Myslím, že to bylo spíš takový štěstíčko. Jinak je mi defenzivní řada bližší. Byl jsem zkoušený na více postech, ale v defenzivě mi to sedí nejvíc. Ve středu zálohy jsem odehrál jen pár zápasů, nikdy jsem tam netrénoval a nedělal nácviky. Líp jsem se cítil vzadu. Kdyby však byla potřeba, tak jsem schopný zaskočit i na alternativním postu.

Český obránce Jaroslav Zelený během utkání Ligy národů se Skotskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Troufl byste si třeba i na útok?

Klidně bych to zkusil. Možná bych pak svůj názor změnil, ale tam máte za sebou celý tým a nemusíte se tolik bát, že uděláte chybu. Na druhou stranu, když vidím, jak Doly (Doležal) se stopery neskutečně bojuje, v jeho pozici bych taky být nechtěl. Oddře tam takových vzdušných soubojů a vybojuje tolik balonů, že nejde o nic záviděníhodného.

Považujete za svou výhodu, že jste univerzál?

Když zvládnete výborně nebo stejně dobře dvě pozice, určitě máte výhodu. Jinak si však myslím, že je lepší, když se hráč soustředí na jednu pozici a tam patří mezi nejlepší, než když pendluje a třeba ani neudělá chybu a nepropadne, ale ani neoslní. Jsem spíš zastáncem toho, když máte jednu pozici zmáknutou a jste tam lepší než drtivá většina hráčů.

U vás to teď platí na střed obrany?

To si netroufám tvrdit, takže to nechám bez komentáře. Ale není to jen o nás stoperech, podíl na tom má celý tým.

Jako krajní hráč jste měl větší volnost směrem dopředu. Netáhne vás to do útoku?

Občas mám nutkání, že bych se nechal strhnout hrou a běžel dopředu. Pan Rada mě na to už párkrát upozorňoval. Sem tam mi to chybí, když musím zůstat víc vzadu. Asi jako jediné.

Trenéra Radu na hřišti asi nepřeslechnete, když se takové nutkání probudí, že?

(usměje se) To ano. Pracujeme však na tom i v tréninku. Teď už jsem si na to zvyknul asi víc, ale i tak to někdy přijde, a musím se lehce zatáhnout, když se dostanu příliš dopředu. V zápase si pak pozici člověk hlídá víc.

Dostali jsme se k Petru Radovi. Vypadá to, že úspěšnou sérii Jablonce zahájil i jeho návrat na lavičku v Liberci po uzdravení z covidu, co myslíte?

Je pravda, že když měl celý náš realizační tým covid, zápas s Brnem se nám nepovedl a prohráli jsme 0:1. Pan Rada nás pak v dalším týdnu trochu vyčistil... A od té doby se daří. Nějaký vliv to určitě má. Ale chyběl jen jeden zápas, nejde o nic neobvyklého.

Mimochodem četl jste jeho knihu Petr Rada: nezkrotný bouřlivák?

Ještě ne. Jen jsem zaznamenal, jak ji zmiňoval v jednom rozhovoru, že si ji chtěl jeho kamarád koupit a byla vyprodaná. A paní prodavačka mu nabídla knihu pana Trpišovského...

Vy znáte oba, jsou hodně rozdílní?

Asi jen co se temperamentu týká. Pan Rada je možná trochu výbušnější, ale to je asi nejvýraznější rozdíl, který vnímám. Trenér Trpišovský je trochu klidnější, i když emoce s ním v utkání taky cloumají. Ale pan Rada dokáže vystartovat dřív. Je takový...

Čertík v krabičce?

(směje se) Přesně tak.

Na knihu jsem se ptal z toho důvodu, že teď je s Jabloncem druhý, nenapsal ji předčasně?

Zase si vezměte, jak dlouho už ve fotbale působí. Za sebou toho má spoustu. A myslím, že toho ještě hodně k napsání mít bude. Třeba udělá druhý díl. (směje se)

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak je pro vás prestižní prohánět právě Slavii, ze které hostujete?

Mám jediné přání, abychom vyhrávali každý zápas. Což bude těžké. Začalo se brzy a trávníky nebudou asi v úplně dobrém stavu. Každý zápas bude spíš boj, moc fotbalové krásy nejspíš utkání nepoberou. Přeju si, abychom zůstali takhle v závěsu za Slavií. Bylo by hezký ji předehnat, ale bude to těžké. Super bude, když takovou výkonnost udržíme.

Vnímáte, že si svými výkony říkáte o návrat do Edenu, odkud v Jablonci hostujete?

V tuhle chvíli to beru tak, že jsem do konce sezony v Jablonci a když už jsme se dostali takhle vysoko, byl bych rád, kdybychom v tom pokračovali, udělali co nejvíce bodů a já odehrál co nejvíce zápasů. Soustředím se momentálně na toto.

Dokážete na budoucnost vůbec nemyslet?

Člověk celkově přemýšlí, co bude za půl sezony. Sem tam jednou za čas mě napadne, co bude v létě a jestli budu pokračovat tady. Spíše však přemýšlím o tom, co je potřeba zlepšit v tuhle chvíli, kdy jsem v Jablonci. Nemá teď cenu zabývat se tím, co budu dělat v létě.

Koho považujete za největšího soupeře v boji o druhé místo?

Když se člověk podívá na tabulku, čtvrté od desátého místa dělí nějakých šest bodů. Hned za námi je Sparta. Zápasů je před námi ještě hrozně moc a během dvou tří utkání se může tabulka úplně promíchat. Takže teď nechci tvrdit, kdo by mohl být největším soupeřem. Třeba takové Slovácko nebo Karviná jsou letos výš, než bych já osobně čekal. Tabulka zatím podle mě vypadá tak, že nahoře jsou týmy, které tam obvykle nejsou a naopak. Určitě do toho bude chtít jít Sparta, ale jak říkám, během pár zápasů se to může promíchat a může do toho promluvit úplně jiný tým.

A co Plzeň?

Ta si zatím přetáhla trápení z podzimu, byť teď v Příbrami šlo zatím o první zápas. Když to pak nejde, nejde vůbec nic. Budou se z toho muset dostat. Taky se však může stát, že naskočí na vítěznou vlnu, udělají sérii, jakou třeba teď máme my, a tabulkou pak vyskočíte neskutečně nahoru. Je klidně možný, že do toho promluví i Plzeň, byť v tuhle chvíli na tom nejsou úplně podle jejich představ, jenže to se může klidně změnit.